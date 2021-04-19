В ЕС заявили об угрозе из-за скопления российских войск у границ Украины

По словам Борреля, Россия стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск.
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на границе с Украиной размещены более 150 тысяч российских военных.
По его словам – это беспрецедентное количество, что создает риск дальнейшей эскалации.
"Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства", - заявил Боррель.
Также глава дипломатии ЕС отметил, что сейчас можно наблюдать самую большую концентрацию российской армии возле границ Украины, которая когда-либо была. В этом контексте Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации.
Читайте такжеВ США уличили Россию во лжи из-за стягивания войск к границе с Украиной
Также глава дипломатии ЕС заявил, что российское наращивание военных сил очень беспокоит Евросоюз.
Он добавил, что ЕС "увеличит дипломатические усилия" и посетит саммит Крымской платформы 23 августа.
Читайте такжеУ Макрона обвинили Россию из-за войск на границе Украины
Войска РФ у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта объявил о стягивании Россией войск к украинским границам под предлогом подготовки к военным маневрам Запад-2021.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что войска России будут находиться в приграничных с Украиной районах столько времени, сколько потребуется Москве. Решение о конкретных сроках пребывания военных подразделений примут военное руководство страны и президент Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля сказал, что Украина, несмотря на все обвинения со стороны России, не намерена освобождать оккупированный Донбасс на базе силового сценария. Киев стремится к мирному урегулированию конфликта, однако украинская армия готова отвечать на провокации противника.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 апреля рассказал, что РФ сосредоточила у украинских границ рекордное количество войск за годы российско-украинского конфликта. Все 30 стран-участников НАТО выразили обеспокоенность в связи с этими событиями.