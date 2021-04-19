В ЕС заявили об угрозе из-за скопления российских войск у границ Украины

Жозеп Боррель сделал предупреждение по Донбассу / Reuters

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на границе с Украиной размещены более 150 тысяч российских военных.

По его словам – это беспрецедентное количество, что создает риск дальнейшей эскалации.

"Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства", - заявил Боррель.

Также глава дипломатии ЕС отметил, что сейчас можно наблюдать самую большую концентрацию российской армии возле границ Украины, которая когда-либо была. В этом контексте Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации.

Читайте такжеВ США уличили Россию во лжи из-за стягивания войск к границе с Украиной

Также глава дипломатии ЕС заявил, что российское наращивание военных сил очень беспокоит Евросоюз.

Он добавил, что ЕС "увеличит дипломатические усилия" и посетит саммит Крымской платформы 23 августа.

Читайте такжеУ Макрона обвинили Россию из-за войск на границе Украины

Войска РФ у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред: