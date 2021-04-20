Посол США в РФ проигнорировал рекомендацию Кремля покинуть страну - СМИ

Джон Салливан продолжил свою работу в Москве. Он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.
Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну после того, как Кремль "посоветовал" ему вернуться домой после новых санкций администрации Джо Байдена.
Как сообщили Axios два осведомленных источника, Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Байдена. Однако посол продолжил свою работу в Москве.
По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.
Представитель Госдепартамента пока что комментировать ситуацию отказался.
Издание отмечает, что Россия не выслала Салливана и не сделала его "персоной нон грата".
"Если Кремль захочет сделать его персоной нон грата, это будет очень эскалационный шаг", - считает Майк Макфол, который был послом в России при президенте Обаме.
Санкции США против России – о чем ранее писал Главред:
- 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
- Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
- При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.
- Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России. В ведомстве действия РФ назвали эскалацией и отметили, что США оставляют за собой право ответить России.