Посол США в РФ проигнорировал рекомендацию Кремля покинуть страну - СМИ

Джон Салливан отказался покинуть Россию / Фото Reuters

Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну после того, как Кремль "посоветовал" ему вернуться домой после новых санкций администрации Джо Байдена.

Как сообщили Axios два осведомленных источника, Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Байдена. Однако посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Представитель Госдепартамента пока что комментировать ситуацию отказался.

Издание отмечает, что Россия не выслала Салливана и не сделала его "персоной нон грата".

"Если Кремль захочет сделать его персоной нон грата, это будет очень эскалационный шаг", - считает Майк Макфол, который был послом в России при президенте Обаме.

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