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Эксперт объяснил, почему новые санкции США не сокрушат режим Путина

20 апреля 2021, 05:32
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Санкции являются политическим посылом Джо Байдена для Владимира Путина, уверен Илия Куса.

Эксперт объяснил санкции США против России
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Сильного экономического эффекта на Россию новые санкции США не будут иметь, заявил аналитик по международным вопросам Украинского института будущего Илия Куса.

Как подчеркнул он в комментарии НВ, американские санкции являются более политическим посылом Джо Байдена для Владимира Путина накануне их переговоров.

"Этим указом американский президент выставил определенную санкционную рамку, которая облегчает стране в дальнейшем вводить новые санкции. По сути они предупредили Россию и выставили определенные рамки санкционного давления перед потенциальной встречей Путина-Байдена", — считает Куса.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко соглашается, что санкции сильно не ударят по экономике РФ.

Он отметил, что они являются сигналом для России, что за свои преступления будет наказана.

"И американцы очень спокойно это сделали сразу после [телефонного] разговора с Путиным. Здесь business as usual [обычный бизнес]: разговоры о нужные вещи — это одно, а наказание за совершенное — это другое и оно друг с другом не пересекается", — говорит Огрызко.

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Санкции США против России:

  • Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
  • Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
  • Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
  • Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
  • Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
  • Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
  • США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.
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