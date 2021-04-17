США назвали эскалацией зеркальные санкции РФ и готовят контрудар

15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России, в Москве ответили / Reuters

Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ.

Как сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепартамента, в ведомстве действия РФ назвали эскалацией. Чиновник отметил, что США оставляют за собой право ответить России.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", - говорится в сообщении.

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