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США назвали эскалацией зеркальные санкции РФ и готовят контрудар

17 апреля 2021, 08:00
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В Госдепе США заявили, что оставляют за собой право ответить на любые ответные российские меры.

Санкции
15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России, в Москве ответили / Reuters

Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ.

Как сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепартамента, в ведомстве действия РФ назвали эскалацией. Чиновник отметил, что США оставляют за собой право ответить России.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", - говорится в сообщении.

Санкции США против России – о чем ранее писал Главред:

  • 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
  • Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
  • При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.

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