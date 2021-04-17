Оккупанты перебросили в Крым штурмовики и отряд кораблей Каспийской флотилии

Россия перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 / Фото function.mil.ru

Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ.

Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ.

"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", - говорится в сообщении флота.

В составе отряда 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - сообщили на флоте.

Ранее в субботу, 17 апреля, Южный военный округ сообщил, что в учениях над акваторией Черного моря задействованы более 50 самолетов. Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3. По словам военных, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Отмечается, что штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы аннексированного Крыма.

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