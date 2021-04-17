УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты перебросили в Крым штурмовики и отряд кораблей Каспийской флотилии

17 апреля 2021, 10:22
Прослушать новость
Остановить

Артиллерийские и десантные катера, а также штурмовики, истребители и бомбардировщики примут участие в военных учениях.

Россия перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3 / Фото function.mil.ru

Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ.

Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ.

"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", - говорится в сообщении флота.

В составе отряда 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - сообщили на флоте.

Ранее в субботу, 17 апреля, Южный военный округ сообщил, что в учениях над акваторией Черного моря задействованы более 50 самолетов. Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3. По словам военных, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Отмечается, что штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы аннексированного Крыма.

Россия перекрывает Керченский пролив - о чем ранее писал Главред:

  • Российская Федерация объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
  • Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года.
  • Украинские дипломаты готовят ноту протеста на данное решение РФ.
  • Как сообщают в министерстве иностранных дел Украины, это "очередная попытка в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".
  • Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

военные учения аннексия Крыма новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты перебросили в Крым штурмовики и отряд кораблей Каспийской флотилии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада Что обозначает Лазарева суббота и что делать в этот праздникЧто обозначает Лазарева суббота и что делать в этот праздник Степанов призвал готовиться к новому штамму коронавируса после ПасхиСтепанов призвал готовиться к новому штамму коронавируса после Пасхи

Последние новости

10:56
Зеленский отреагировал на отвод войск России от границы Украины
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
Реклама
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
Реклама
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
Реклама
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять