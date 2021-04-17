Оккупанты перебросили в Крым штурмовики и отряд кораблей Каспийской флотилии

Артиллерийские и десантные катера, а также штурмовики, истребители и бомбардировщики примут участие в военных учениях.
Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ.
Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ.
"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", - говорится в сообщении флота.
В составе отряда 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.
"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - сообщили на флоте.
Ранее в субботу, 17 апреля, Южный военный округ сообщил, что в учениях над акваторией Черного моря задействованы более 50 самолетов. Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3. По словам военных, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.
Отмечается, что штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы аннексированного Крыма.
Россия перекрывает Керченский пролив - о чем ранее писал Главред:
- Российская Федерация объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года.
- Украинские дипломаты готовят ноту протеста на данное решение РФ.
- Как сообщают в министерстве иностранных дел Украины, это "очередная попытка в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".
- Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.