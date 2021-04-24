Россия до осени закрыла три района Черного моря

Ограничения будут действовать аж до 31 октября, уточнили в Министерстве обороны России.
С сегодняшнего вечера Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.
Как сообщмли в Минобороны России, ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма.
Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.
Ситуация в Черном море – о чем сообщалось ранее:
- Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
- В посольстве США серьезно обеспокоены планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря.
- Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
- Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.
Автор: Адриана Бубновская