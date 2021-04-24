Россия до осени закрыла три района Черного моря

Россия закрыла три района Черного моря / Минобороны РФ

С сегодняшнего вечера Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.

Как сообщмли в Минобороны России, ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма.

Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

Ситуация в Черном море – о чем сообщалось ранее: