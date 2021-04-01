Кулеба просить посилити тиск на Росію через ескалацію на Донбасі

Глава МЗС України заявив про важливість посилення міжнародного тиску на Росію.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити тиск на Росію для деескалації на Донбасі. Про це Кулеба розповів у розмові зі своїм канадським колегою Марком Гарно.
Як повідомляє пресслужба МЗС, сторони обговорили нещодавнє загострення ситуації на Донбасі.
Кулеба поскаржився главі канадського МЗС на те, що Росія відмовляється підтверджувати свою відданість режиму "тиші" на Донбасі, а також розповів про нарощування російських військ біля кордону з Україною.
Також глава МЗС України заявив про важливість посилення міжнародного тиску на Росію. На його думку, це допоможе деескалації ситуації на Донбасі.
Кулеба подякував канадській стороні за введені нещодавно санкції проти Росії.
Гарно, зі свого боку, засудив провокаційні дії Росії і концентрацію нею військ поблизу українського кордону, а також підтвердив підтримку України з боку Канади.
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Також міністри обговорили порушення прав людини в Криму, підготовку до саміту Кримської платформи, а також скоординували подальші дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном про катастрофу МАУ.
Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Російські гібридні війська 26 березня здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійці ООС. Двоє були поранені.
- Президент Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти максимум зусиль для встановлення миру на Донбасі.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, в рамках якого Україна пропонувала досягти домовленостей про перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Однак Росія виступила проти такої ініціативи.
- За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни вважають, що вжитих раніше заходів з режиму дотримання вогню на Донбасі достатньо, а в нових немає необхідності.