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Кулеба просить посилити тиск на Росію через ескалацію на Донбасі

1 квітня 2021, 23:05
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Глава МЗС України заявив про важливість посилення міжнародного тиску на Росію.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба висловився про ситуацію на Донбасі / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити тиск на Росію для деескалації на Донбасі. Про це Кулеба розповів у розмові зі своїм канадським колегою Марком Гарно.

Як повідомляє пресслужба МЗС, сторони обговорили нещодавнє загострення ситуації на Донбасі.

Кулеба поскаржився главі канадського МЗС на те, що Росія відмовляється підтверджувати свою відданість режиму "тиші" на Донбасі, а також розповів про нарощування російських військ біля кордону з Україною.

Також глава МЗС України заявив про важливість посилення міжнародного тиску на Росію. На його думку, це допоможе деескалації ситуації на Донбасі.

Кулеба подякував канадській стороні за введені нещодавно санкції проти Росії.

Гарно, зі свого боку, засудив провокаційні дії Росії і концентрацію нею військ поблизу українського кордону, а також підтвердив підтримку України з боку Канади.

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Також міністри обговорили порушення прав людини в Криму, підготовку до саміту Кримської платформи, а також скоординували подальші дії щодо наступного етапу переговорів з Іраном про катастрофу МАУ.

Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

війна на Донбасі Дмитро Кулеба
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