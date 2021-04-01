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Кулеба просит усилить давление на Россию из-за эскалации на Донбассе

1 апреля 2021, 23:05
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Глава МИД Украины заявил о важности усиления международного давления на Россию.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о ситуации на Донбассе / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить давление на Россию для деэскалации на Донбассе. Об этом Кулеба рассказал в разговоре со своим канадским коллегой Марком Гарно.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили недавнее обострение ситуации на Донбассе. Кулеба пожаловался главе канадского МИДа на то, что Россия отказывается подтверждать свою преданность режиму "тишины" на Донбассе, а также рассказал о наращивании российских войск возле границы с Украиной.

Также глава МИД Украины заявил о важности усиления международного давления на Россию. По его мнению, это поможет деэскалации ситуации на Донбассе. Кулеба поблагодарил канадскую сторону за введенные недавно санкции против России.

Гарно, со своей стороны, осудил провокационные действия России и концентрацию ней войск вблизи украинской границы, а также подтвердил поддержку Украины со стороны Канады.

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Также министры обсудили нарушения прав человека в Крыму, подготовку к саммиту Крымской платформы, а также скоординировали дальнейшие действия по следующему этапу переговоров с Ираном о катастрофе МАУ.

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

война на Донбассе Дмитрий Кулеба
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