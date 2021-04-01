Кулеба просит усилить давление на Россию из-за эскалации на Донбассе

Глава МИД Украины заявил о важности усиления международного давления на Россию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить давление на Россию для деэскалации на Донбассе. Об этом Кулеба рассказал в разговоре со своим канадским коллегой Марком Гарно.
Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили недавнее обострение ситуации на Донбассе. Кулеба пожаловался главе канадского МИДа на то, что Россия отказывается подтверждать свою преданность режиму "тишины" на Донбассе, а также рассказал о наращивании российских войск возле границы с Украиной.
Также глава МИД Украины заявил о важности усиления международного давления на Россию. По его мнению, это поможет деэскалации ситуации на Донбассе. Кулеба поблагодарил канадскую сторону за введенные недавно санкции против России.
Гарно, со своей стороны, осудил провокационные действия России и концентрацию ней войск вблизи украинской границы, а также подтвердил поддержку Украины со стороны Канады.
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Также министры обсудили нарушения прав человека в Крыму, подготовку к саммиту Крымской платформы, а также скоординировали дальнейшие действия по следующему этапу переговоров с Ираном о катастрофе МАУ.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские гибридные войска 26 марта совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое были ранены.
- Президент Владимир Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить максимум усилий для установления мира на Донбассе.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в рамках которого Украина предлагала достигнуть договоренностей о перемирии на Донбассе с 1 апреля. Однако Россия выступила против такой инициативы.
- По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, россияне считают, что принятых ранее мер по режиму соблюдения огня на Донбассе достаточно, а в новых нет необходимости.