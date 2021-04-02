Кулеба розкрив деталі розмови Зеленського і Байдена

Дмитро Кулеба розповів про розмову Байдена і Зеленського / УНІАН

Телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена ініціювала американська сторона.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, телефонна розмова президентів відбулася у вихідний день в США.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу підкреслити, що сьогодні в США вихідний день і незважаючи на це, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав Кулеба в програмі Свобода слова з Савіком Шустером.

Міністр додав, що Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.

За словами Кулеби, Україна виступає виключно за мирне врегулювання ситуації, яка склалася через стягування російських військ до східного кордону.

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Кулеба розповів, що останні кілька тижнів Україна спостерігає системну дезінформаційну кампанію Росії.

"Завданням є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, ніяких подібних намірів в України немає. І Україна прагне до мирного врегулювання", - сказав глава МЗС.

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