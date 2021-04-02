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Кулеба розкрив деталі розмови Зеленського і Байдена

2 квітня 2021, 22:27
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Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій Росії.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба розповів про розмову Байдена і Зеленського / УНІАН

Телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена ініціювала американська сторона.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, телефонна розмова президентів відбулася у вихідний день в США.

"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу підкреслити, що сьогодні в США вихідний день і незважаючи на це, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав Кулеба в програмі Свобода слова з Савіком Шустером.

Міністр додав, що Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.

За словами Кулеби, Україна виступає виключно за мирне врегулювання ситуації, яка склалася через стягування російських військ до східного кордону.

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Кулеба розповів, що останні кілька тижнів Україна спостерігає системну дезінформаційну кампанію Росії.

"Завданням є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, ніяких подібних намірів в України немає. І Україна прагне до мирного врегулювання", - сказав глава МЗС.

Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

  • Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.
  • За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.
  • У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
  • Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.

Володимир Зеленський МЗС України Джо Байден Дмитро Кулеба
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