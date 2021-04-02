Кулеба розкрив деталі розмови Зеленського і Байдена

Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій Росії.
Телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена ініціювала американська сторона.
Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, телефонна розмова президентів відбулася у вихідний день в США.
"Сполучені Штати знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна, але це було рішення саме американської сторони розмовляти сьогодні. Хочу підкреслити, що сьогодні в США вихідний день і незважаючи на це, президент Байден подзвонив президенту Зеленському, щоб підтримати Україну", - сказав Кулеба в програмі Свобода слова з Савіком Шустером.
Міністр додав, що Байден подзвонив Зеленському, щоб підтримати Україну на тлі агресивних дій з боку Російської Федерації.
За словами Кулеби, Україна виступає виключно за мирне врегулювання ситуації, яка склалася через стягування російських військ до східного кордону.
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Кулеба розповів, що останні кілька тижнів Україна спостерігає системну дезінформаційну кампанію Росії.
"Завданням є поширювати тезу про те, що це Україна готується до ескалації, до провокацій, і Росія діє у відповідь, запобігаючи цим намірам. Я хочу абсолютно офіційно запевнити, що це фейк, ніяких подібних намірів в України немає. І Україна прагне до мирного врегулювання", - сказав глава МЗС.
Розмова Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:
- Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощування російських військ на Донбасі і зусилля українського президента в боротьбі з корупцією.
- За підсумками розмови глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського у підтримці українських реформ.
- У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.