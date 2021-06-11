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Кулеба розкрив деталі зустрічі Байдена і Зеленського

11 червня 2021, 21:52
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За словами глави МЗС України, зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба розповів про візит Зеленського до США / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня.

За його словами МЗС працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним.

"Обговорюється дата наприкінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів", - заявив Кулеба, передає Україна 24.

За словами Кулеби, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи.

"Це буде офіційне повноцінний візит в рамках якого буде тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, але і ряд інших заходів", - додав він.

Кулеба додав, що українська делегація буде велика, оскільки обговорюватиметься багато питань.

"Я думаю, що буде дуже велика делегація, тому що дуже широкий порядок денний, багато питань. Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми і домовленостями", - підкреслив Кулеба.

читайте такожУ Зеленського зробили заяву про деталі розмови з Байденом і поїздку до Вашингтона

Переговори Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

У вівторок, 7 червня, відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з главою американської держави Джо Байдена. Господар Білого дому запросив главу Української держави приїхати з візитом до Вашингтона. При цьому Байден пообіцяв Зеленському підтримку територіальної цілісності і суверенітету України на переговорах з Путіним.

Як розповіли в Офісі президента, в ході переговорів Зеленський і Байден обговорили питання війни на Донбасі, ситуацію з Північним потоком-2 і інтеграцію України в Північноатлантичний альянс. У липні Зеленський повинен приїхати до Вашингтона на переговори з Байденом, в рамках яких будуть обговорюватися деталі саміту США і Росії в Женеві.

Пізніше на Банковій поінформували про те, що Зеленський в ході розмови з Байденом запропонував створити чіткий план вступу України до НАТО, який повинен бути прив'язаний до календарних дат.

Володимир Зеленський Джо Байден Дмитро Кулеба
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