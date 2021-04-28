Кулеба розповів про небезпеку Північного потоку-2

Північний потік-2 суперечить фундаментальному принципу енергобезпеки / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чим небезпечний російський газопровід Північний потік-2. На його думку, цей проект суперечить фундаментальному принципу енергетичної безпеки Європи.

Як підкреслив Кулеба в інтерв'ю для програми BBC HARDtalk, російський газопровід Північний потік-2 є поганим проектом, хоча Німеччина може вважати, що він хороший для неї.

"Це поганий проект, він суперечить фундаментальному принципу європейської енергетичної безпеки, диверсифікації, але Німеччина може вірити в те, що цей проект хороший для неї", - сказав він.

Міністр додав, що країни, які виступають проти будівництва Північного потоку-2 допомагають відтягнути його завершення і допомагають Європі забезпечити свою безпеку.

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"Але я хотів би підкреслити, що Північний потік-2 до цього моменту вже повинен був бути добудованим, а ми досі розмовляємо про його можливе завершення", - заявив Кулеба.

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