Кулеба розповів про небезпеку Північного потоку-2

За словами Кулеби, Північний потік-2 суперечить фундаментальному принципу енергобезпеки Європи.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чим небезпечний російський газопровід Північний потік-2. На його думку, цей проект суперечить фундаментальному принципу енергетичної безпеки Європи.
Як підкреслив Кулеба в інтерв'ю для програми BBC HARDtalk, російський газопровід Північний потік-2 є поганим проектом, хоча Німеччина може вважати, що він хороший для неї.
"Це поганий проект, він суперечить фундаментальному принципу європейської енергетичної безпеки, диверсифікації, але Німеччина може вірити в те, що цей проект хороший для неї", - сказав він.
Міністр додав, що країни, які виступають проти будівництва Північного потоку-2 допомагають відтягнути його завершення і допомагають Європі забезпечити свою безпеку.
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"Але я хотів би підкреслити, що Північний потік-2 до цього моменту вже повинен був бути добудованим, а ми досі розмовляємо про його можливе завершення", - заявив Кулеба.
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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- Нові проблеми з добудовою газопроводу Північний потік-2 виникли у Росії після того, як з 1 січня 2021 року набув чинності закон про оборонний бюджет США, який надає Вашингтону можливість вводити санкції проти всіх підприємств, пов'язаних з російським проектом.
- У Держдепі стверджували, що США продовжують стежити за ситуацією із завершенням будівництва СП-2 і мають намір посилювати обмеження проти газопроводу.
- 23 лютого стало відомо про вихід з проекту Північний потік-2 мінімум 18 компаній через побоювання потрапити під американські санкції.
- У Данії 4 березня заявили, що терміни завершення будівництва СП-2 в Данських територіальних водах переносяться на вересень. Роботи планували завершити у квітні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня зробив заяву про те, що президент Джо Байден як і раніше не підтримує ідею з реалізацією газопроводу Північний потік-2. Проект може завдати серйозної шкоди інтересам України, Польщі та інших американських союзників.