Кулеба рассказал об опасности Северного потока-2

По словам Кулебы, Северный поток-2 противоречит фундаментальному принципу энергобезопасности Европы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чем опасен российский газопровод Северный поток-2. По его мнению, этот проект противоречит фундаментальному принципу энергетической безопасности Европы.
Как подчеркнул Кулеба в интервью для программы BBC HARDtalk, российский газопровод Северный поток-2 является плохим проектом, хотя Германия может считать, что он хороший для нее.
"Это плохой проект, он противоречит фундаментальному принципу европейской энергетической безопасности, диверсификации, но Германия может верить в то, что этот проект хороший для нее", - сказал он.
Министр добавил, что страны, которые выступают против строительства Северного потока-2 помогают оттянуть его завершения и помогают Европе обеспечить свою безопасность.
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"Но я хотел бы подчеркнуть, что Северный поток-2 к этому моменту уже должен был быть достроенным, а мы до сих пор беседуем о его возможном завершении", - заявил Кулеба.
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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступил в силу закон об оборонном бюджете США, который предоставляет Вашингтону возможность вводить санкции против всех предприятий, связанных с российским проектом.
- В Госдепе утверждали, что США продолжают следить за ситуацией с завершением строительства СП-2 и намерены ужесточать ограничения против газопровода.
- 23 февраля стало известно о выходе из проекта Северный поток-2 минимум 18 компаний из-за опасений попасть под американские санкции.
- В Дании 4 марта заявили, что сроки завершения строительства СП-2 в датских территориальных водах переносятся на сентябрь. Работы планировали завершить в апреле.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 марта сделал заявление о том, что президент Джо Байден по-прежнему не поддерживает идею с реализацией газопровода Северный поток-2. Проект может нанести серьезный урон интересам Украины, Польши и других американских союзников.