Кулеба рассказал об опасности Северного потока-2

Северный поток-2 противоречит фундаментальному принципу энергобезопасности / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чем опасен российский газопровод Северный поток-2. По его мнению, этот проект противоречит фундаментальному принципу энергетической безопасности Европы.

Как подчеркнул Кулеба в интервью для программы BBC HARDtalk, российский газопровод Северный поток-2 является плохим проектом, хотя Германия может считать, что он хороший для нее.

"Это плохой проект, он противоречит фундаментальному принципу европейской энергетической безопасности, диверсификации, но Германия может верить в то, что этот проект хороший для нее", - сказал он.

Министр добавил, что страны, которые выступают против строительства Северного потока-2 помогают оттянуть его завершения и помогают Европе обеспечить свою безопасность.

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"Но я хотел бы подчеркнуть, что Северный поток-2 к этому моменту уже должен был быть достроенным, а мы до сих пор беседуем о его возможном завершении", - заявил Кулеба.

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