Стало известно о резких изменениях планов по СП-2 в Дании

Северный поток-2 в Дании планируют достроить до конца сентября / Reuters

Строительство участка газопровода Северного потока-2 в территориальных водах Дании планируют завершить уже не в апреле, а в сентябре. Достраивает трубопровод судно Фортуна, позже к работам должны подключить трубоукладчик Академик Черский, который уже проходит испытания, сообщает Датское морское управление.

Как указывает ведомство, укладка двух ниток газопровода СП-2 в датской исключительной экономической зоне будет вестись до конца сентября 2021 года.

Представители оператора проекта Nord Stream 2 AG указывают, что в четверг, 4 марта, из немецкого порта Висмар вышло второе российское судно – Академик Черский, которое планируют задействовать в процессе достройки газопровода.

"Трубоукладочные судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и отправилось в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. По завершении испытаний планируется начать трубоукладочные работы в исключительной экономической зоне Дании", - уточнили в компании информагентству Reuters.

Также в компании подчеркнули, что Дания предоставила все разрешения на проведение дальнейших работ. Судно Фортуна продолжает трубоукладку газопровода.Читайте такжеИз-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТС

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