Стало известно о резких изменениях планов по СП-2 в Дании

Ранее газопровод СП-2 в Дании планировали достроить в апреле.
Строительство участка газопровода Северного потока-2 в территориальных водах Дании планируют завершить уже не в апреле, а в сентябре. Достраивает трубопровод судно Фортуна, позже к работам должны подключить трубоукладчик Академик Черский, который уже проходит испытания, сообщает Датское морское управление.
Как указывает ведомство, укладка двух ниток газопровода СП-2 в датской исключительной экономической зоне будет вестись до конца сентября 2021 года.
Представители оператора проекта Nord Stream 2 AG указывают, что в четверг, 4 марта, из немецкого порта Висмар вышло второе российское судно – Академик Черский, которое планируют задействовать в процессе достройки газопровода.
"Трубоукладочные судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и отправилось в направлении Калининграда для прохождения ходовых испытаний. По завершении испытаний планируется начать трубоукладочные работы в исключительной экономической зоне Дании", - уточнили в компании информагентству Reuters.
Также в компании подчеркнули, что Дания предоставила все разрешения на проведение дальнейших работ. Судно Фортуна продолжает трубоукладку газопровода.Читайте такжеИз-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТС
Северный поток-2 новости
- Проблемы с достройкой СП-2 у России возникли после 1 января 2021 года, когда был принят оборонный бюджет США, в который включены положения о возможности введения санкций против компаний, которые связаны со строительством газопровода.
- У Байдена заявляли, что применять ограничения будут в процессе достройки или сертификации СП-2.
- В Nord Stream AG 6 февраля сделали заявление о продолжении строительства газопровода Северный поток-2. Работы проводит судно Фортуна, ранее попавшее под американские санкции.
- 23 февраля стало известно, что минимум 18 компаний приняли решение покинуть проект Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. В их числе и немецкая страховая компания Munich Re.
- 24 февраля крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea отказалась от дальнейшего финансирования газопровода СП-2, в который уже вложила около 730 миллионов евро.
- 3 марта в Госдепе США заявили, что новые санкции Вашингтона против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2, могут быть введены уже в мае.