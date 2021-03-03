В США назвали сроки новых санкций против Северного потока-2

Штаты продолжают отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте Северный поток - 2.
Администрация президента США Джо Байдена продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в реализации проекта Северный поток-2.
О новых ограничительных мерах могут объявить уже в мае 2021 года. Об этом заявил на брифинге во вторник представитель Госдепа Нед Прайс, передает Интерфакс-Украина.
"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к Северному потоку-2", - сказал он.
Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.
"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.
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Напомним:
- В январе у Газпрома возникли новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций.
- Работы по трубоукладке СП-2 в Дании планировали начать 15 января, однако они были поставлены на паузу по техническим причинам. В России заявили, что ситуация связана с отсутствием сертификации у судна Академик Черский. Трубоукладчик должна была сертифицировать норвежская компания DNV GL, которая отказалась от данного процесса и решила выйти из проекта под угрозой американских санкций.
- В Nord Stream AG 6 февраля заявили о старте работ по завершению строительства Северный поток-2 в Дании. Трубы прокладывает судно Фортуна, которое ранее попало под санкции США.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.