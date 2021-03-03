В США назвали сроки новых санкций против Северного потока-2

Северный поток - 2 попадет под новые санкции/ Reuters

Администрация президента США Джо Байдена продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в реализации проекта Северный поток-2.

О новых ограничительных мерах могут объявить уже в мае 2021 года. Об этом заявил на брифинге во вторник представитель Госдепа Нед Прайс, передает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к Северному потоку-2", - сказал он.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.

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Напомним: