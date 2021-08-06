"Їдьте і шукайте комфорт в інших країнах": омбудсмен звернувся до противників закону про мову

Тарас Кремінь відповів на критику Закону про мову / УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь дав рекомендації тим, кого не влаштовує його робота, мовний закон і держава Україна. Він порадив таким українцям "поїхати туди, де їм буде комфортно". Відповідний пост з'явився в Facebook омбудсмена.

"Тому, кого не влаштовує наявність уповноваженого із захисту державної мови, мовного закону, кого не влаштовує Українська держава, - сформулюйте це все перед своїм відправленням в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почувати себе комфортно", - написав Кремінь

Омбудсмен підкреслив, що загроза українській мові така ж як і загроза національній безпеці України, нації і державі в цілому, оскільки мова - це не просто засіб спілкування, а код нації.

"Але якщо ви громадянин України, якщо ви здійснюєте свою громадську, політичну, освітню, професійну траєкторію тут, будь ласка, поважайте і виконуйте Конституцію України та її закони. Поважайте український народ, який століттями боровся за своє право на незалежність і продовжує сьогодні боротися з окупантом на фронті на Сході нашої країни", - підсумував мовний омбудсмен.

Нагадаємо, раніше в Україні прийняли норми мовного закону. У зв'язку з цим, безліч російськомовних українців почали обурюватися. Зокрема, раніше у Харкові продавчиня кіоску не захотіла розмовляти з покупцями українською мовою і обматюкала їх. У підсумку жінка позбулася роботи.

Також раніше повідомлялося про скандальну заяву київської блогерки. Дівчина розкритикувала нові норми Закону про мову, назвавши українську мову "мерзенною". Її розкритикували в Мережі і вона видалила пост, заявивши, що не хоче "принижуватися перед хворими людьми", а також подякувала за "піар".