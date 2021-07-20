Злива в Києві: переходи знову підтоплені

Дощ потрапив у метро" Позняки " / скріншот

У Києві у вівторок, 20 липня, знову пройшов сильний дощ з грозою. Злива підтопила підземні переходи і місця в низині міста. Незважаючи на те, що дощ почався ввечері, вода миттєво "заблокувала" підземку.

Як пише Telegram-канал KIEVMAP, найбільш рясними опади були на Лівобережжі столиці. На щастя, центральна частина міста і Правий берег встояли перед дощем.

Найбільше сьогодні постраждала станція метро "Позняки". Дощової води було по щиколотку перехожим.

Вода пробралася в метро, незважаючи на" барикади " комунальників, які спорудили бар'єр з мішків з піском.

До такого рішення вони прийшли, щоб уникнути підтоплення станції самої підземки, враховуючи особливості ландшафту і велика кількість опадів.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області випав великий град. Погода змінилася миттєво. Спеку замінила сильна злива і вітер.

Дощ різко почав заливати вулиці села Градениці Біляївського району, а потім на землю почав падати величезний град.

Люди стурбовані долею врожаю, який розгромили опади. Крім цього, град побив вікна.

Більш того, на сьогодні і завтра, 21 липня, синоптики дають невтішні прогнози. Очікується гроза, причому вже по всій Одещині. А також оголошено штормове попередження.

Також раніше головред писав, що сильна спека спіткала Херсонську область, де середні показники температури перевищують стандартні показники.

Температура вдень досягає + 45 градусів. У зв'язку з цим, у людей значно погіршилося самопочуття.

Крім цього, жителі Херсонщини стурбовані долею врожаю. Всі насадження просто "горять". Через це садівники вже кинулися достроково збирати урожай.