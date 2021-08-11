Локдауни і обмеження для нещеплених: інфекціоніст спрогнозував, як Україна боротиметься з COVID-19

На Україну чекають нові посилення карантину / УНІАН

В умовах епідемії коронавірусу Україна й далі рухатиметься за сценарієм запровадження локдаунів. При цьому жорсткі карантини запроваджуватиме місцева влада, а центральна влада намагатиметься усунутися від відповідальності. Таку думку в коментарі Главреду озвучив стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Він додав, що оскільки місцева влада не захоче, щоби страждав бізнес і надходження до бюджету, тому повториться той сценарій, що був навесні, коли місцеві чиновники просто "домальовували" віртуальні ліжка в лікарнях.

"Якщо на картах уряду є місця в лікарнях - немає підстав оголошувати місто або область "червоною зоною". У підсумку регіон може тижнями перебувати в "жовтій" або "помаранчевій" зоні та весь бізнес може працювати, хоча ситуація в регіоні давно вимагає жорсткіших обмежень", - пояснив експерт.

Арістов зазначив, що навесні через "віртуальні ліжка" справжні пацієнти не могли тижнями знайти хоча б одне місце, щоби госпіталізуватися.

"Знаю від лікарів і волонтерів жахливі історії: доводилося людей з поганими прогнозами знімати з апаратів ШВЛ, щоби звільнити апарат для молодших, які мали велику ймовірність одужати. Хоча уряд спростовує це, насправді таких випадків були десятки в регіонах України", - розповів інфекцініст.

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Арістов додав, що протиепідемічні заходи у нас майже не проводяться.

"У нас запроваджуються лише локдауни - як крок визнання провалу дій попередніх місяців. Тому традиційно у нас є два "цапа-відбувайла": місцева влада і громадяни. Тому наша перспектива така: локдауни на місцевому рівні і обмеження для населення (мовляв, сам громадянин, який не вакцинувався, ускладнив своє життя і свої маршрути)", - зазначив експерт.

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За його словами, локдауни і обмеження шляхів поширення інфекції збережуть життя, однак це найгрубішт й найнесистемніші заходи з тих, що можуть бути використані.

"Є більш розумні та дешеві заходи, але їх не запроваджують. Тому що є традиція доступу певних груп лобістів і чиновників до бюджетів щодо протиепідемічних заходів і прищепних комунікацій. І ці групи, звичайно, нічого не хочуть змінювати. В результаті страждають лише громадяни і бізнес", - резюмував Арістов.

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