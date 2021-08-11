УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Локдауны и запреты для непривитых: инфекционист спрогнозировал, как Украина будет бороться с COVID

11 августа 2021, 10:48
Прослушать новость
Остановить

Традиционно в Украине есть два "козла отпущения" - местные власти и граждане.

Локдаун
Украину ждут новые ужесточения карантина / УНИАН

В условиях эпидемии коронавируса Украина и дальше будет двигаться по сценарию введения локдаунов. При этом жесткие карантины будут вводить местные власти, а центральная власть будет пытаться устраниться от ответственности. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Он добавил, что так как местные власти не захотят, чтобы страдал их бизнес и поступления в бюджет, поэтому повторится тот сценарий, который был весной, когда местные чиновники просто "дорисовывавали" виртуальные кровати в больницах.

"Если на картах правительства есть места в больницах - нет оснований объявлять город или область "красной зоной". В итоге регион может неделями находиться в "желтой" или "оранжевой" зоне и весь бизнес может работать, хотя ситуация в регионе давно требует более жестких ограничений", - объяснил эксперт.

Аристов отметил, что весной из-за "виртуальных кроватей" настоящие пациенты не могли неделями найти хотя бы одно место, чтобы госпитализироваться.

"Знаю от врачей и волонтеров ужасные истории: приходилось людей с плохими прогнозами снимать с аппаратов ИВЛ, чтобы освободить аппарат для более молодых, которые имели большую вероятность выздороветь. Хотя правительство опровергает это, на самом деле таких случаев были десятки в регионах Украины", - рассказал инфекцинист.

Реклама

Аристов добавил, что противоэпидемические мероприятия у нас почти не проводятся.

"У нас вводятся только локдауны - как шаг признания провала действий предыдущих месяцев. Поэтому традиционно у нас есть два "козла отпущения": местные власти и граждане. Поэтому наша перспектива такова: локдауны на местном уровне и ограничения для населения (мол, сам гражданин, который не вакцинировался, усложнил свою жизнь и свои маршруты)", - отметил эксперт.

Читайте такжеОбязательная COVID-вакцинация: эксперт объяснил, можно ли отказаться от прививки и будут ли последствия

По его словам, локдауны и ограничения путей распространения инфекции сохранят жизнь, однако это наиболее грубые и несистемные меры из тех, которые могут быть использованы.

"Есть более разумные и дешевые меры, но их не вводят. Потому что есть традиция доступа определенных групп лоббистов и чиновников к бюджетам по противоэпидемическим мероприятиям и прививочным коммуникациям. И эти группы, конечно, ничего не хотят менять. В результате страдают только граждане и бизнес", - резюмировал Аристов.

Локдаун в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 10 августа первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна в Киеве.
  • 7 августа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября. По его словам, эта информация не соответствует действительности. Кузин подчеркнул, что на сегодня нет оснований говорить об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в целом по Украине.
  • В июле глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине Вадим Аристов коронавирус новости карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Локдауны и запреты для непривитых: инфекционист спрогнозировал, как Украина будет бороться с COVID». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровцаПутину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца "Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского"Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского "Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложениеГороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение

Последние новости

11:36

Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора

11:32

Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: под ударом – пять областей на юго-востоке страны

11:23

"Большая стройка" Зеленского до октября восстановит маршрут к озеру Свитязь

11:06

Анна Богдан раскрыла свой главный секрет красоты и успеха

10:48

Локдауны и запреты для непривитых: инфекционист спрогнозировал, как Украина будет бороться с COVID Видео

Реклама
10:44

Праздник Маковея: традиции и запреты дня, поздравления

10:38

"Русские - свиньи и воняют": в Азербайджане дипломат оскорбил Жириновского и россиян

10:25

После открытия уголовного дела организаторы гонки в центре Киева запросили прощения у властей Видео

10:01

В Украине снова пересчитают пенсии: кому и на сколько поднимут Видео

09:57

Обязательная COVID-вакцинация: эксперт объяснил, можно ли отказаться от прививки и будут ли последствия Видео

09:26

Главный киевский полицейский Крищенко ушел в отставку

09:07

Избили в пьяной драке и оставили на земле умирать: в житомирском селе скончался 31-летний мужчина Видео

08:55

Человек, который добыл для Украины Антарктиду: умер последний внук Ивана Франко

08:46

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

08:28

COVID-19 рванул вперед: за сутки в Украине поставили больше тысячи новых диагнозов Видео

08:22

В Черкасской области парень сжег флаг Украины

08:12

В НОК Украины ответили на критику легкоатлетки Магучих после объятий с россиянкой Видео

07:45

Почему фотографироваться нельзя, а торговать можно мнение

07:22

Еще более опасен и смертоносен: выявлен новый штамм коронавируса Йота

07:19

Тупик для Лукашенко и "война" с Украиной: эксперт назвал сценарий ловушки России для Беларуси Видео

Реклама
06:57

Золотая свадьба или расставание: астролог оценил совместимость Мишиной и Эллерта Видео

06:51

Украину раскалит до +35, часть регионов накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

06:30

Целесообразность обязательной вакцинации от COVID-19: что ждет тех, кто отказался от прививки мнение

06:02

Ирина Сопонару чуть не свела с ума горячим фото в соблазнительной позе

05:28

Военная операция России и восстание в Украине: Илларионов раскрыл новый план Путина Видео

05:02

Украину сокрушит климатический разлом: эксперт предупредила о необратимых изменениях Видео

04:41

Названы пять продуктов, которые вызывают целлюлит Видео

04:22

Басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя Евровидения

03:50

Кето-диета может привести к семи опасным заболеваниям – исследование Видео

03:02

День сына и дочери 2021: дата, традиции праздника и поздравления

02:16

Снег и заморозки в октябре: какой будет погода осенью в Украине Видео

01:37

Удар по Украине Сарматом: военный эксперт оценил худший сценарий агрессии РФ Видео

00:51

Врач назвала продукты, которые убивают поджелудочную железу

10 августа, вторник
23:50

Назначен спецпосланник США по Северному потоку-2 Видео

23:29

Медики развенчали один из популярных мифов о коронавирусе Видео

23:27

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца Видео

22:56

"Крым - это Украина": Блинкен резко отреагировал на агрессию России

22:30

Украина недополучила десять Олимпийских медалей мнение

22:24

Скандальный дрифт с Alyona Alyona: прокуратура изъяла автомобили Видео

21:42

Губернатор штата Нью-Йорк уходит в отставку после громкого скандала

Реклама
21:29

"Милашка": Юля Зайка похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

21:08

Погода в Украине резко поменяется: страну атакует опасная жара Видео

21:04

Подсчитано, на сколько времени сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

20:49

Скандал Украины на Олимпиаде-2020: стало известно, кто поехал вместо тренеров в Токио Видео

20:25

Дима Коляденко признался, что ходил сдавать анализы из-за секса с Ириной Билык

20:25

В Одессе на пляже люди купились и загорали рядом с трупом

20:01

На Олимпиаде в Токио победил Вятрович мнение

20:00

Названы самые популярные вузы и специальности среди бюджетников Видео

19:37

В Киеве после прививки от коронавируса Moderna скончалась женщина - глава Национальной медпалаты Видео

19:25

Ученые определили, какая доза алкоголя полезна для сердца

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять