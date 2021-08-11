Локдауны и запреты для непривитых: инфекционист спрогнозировал, как Украина будет бороться с COVID

Украину ждут новые ужесточения карантина / УНИАН

В условиях эпидемии коронавируса Украина и дальше будет двигаться по сценарию введения локдаунов. При этом жесткие карантины будут вводить местные власти, а центральная власть будет пытаться устраниться от ответственности. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Он добавил, что так как местные власти не захотят, чтобы страдал их бизнес и поступления в бюджет, поэтому повторится тот сценарий, который был весной, когда местные чиновники просто "дорисовывавали" виртуальные кровати в больницах.

"Если на картах правительства есть места в больницах - нет оснований объявлять город или область "красной зоной". В итоге регион может неделями находиться в "желтой" или "оранжевой" зоне и весь бизнес может работать, хотя ситуация в регионе давно требует более жестких ограничений", - объяснил эксперт.

Аристов отметил, что весной из-за "виртуальных кроватей" настоящие пациенты не могли неделями найти хотя бы одно место, чтобы госпитализироваться.

"Знаю от врачей и волонтеров ужасные истории: приходилось людей с плохими прогнозами снимать с аппаратов ИВЛ, чтобы освободить аппарат для более молодых, которые имели большую вероятность выздороветь. Хотя правительство опровергает это, на самом деле таких случаев были десятки в регионах Украины", - рассказал инфекцинист.

Реклама

Аристов добавил, что противоэпидемические мероприятия у нас почти не проводятся.

"У нас вводятся только локдауны - как шаг признания провала действий предыдущих месяцев. Поэтому традиционно у нас есть два "козла отпущения": местные власти и граждане. Поэтому наша перспектива такова: локдауны на местном уровне и ограничения для населения (мол, сам гражданин, который не вакцинировался, усложнил свою жизнь и свои маршруты)", - отметил эксперт.

Читайте такжеОбязательная COVID-вакцинация: эксперт объяснил, можно ли отказаться от прививки и будут ли последствия

По его словам, локдауны и ограничения путей распространения инфекции сохранят жизнь, однако это наиболее грубые и несистемные меры из тех, которые могут быть использованы.

"Есть более разумные и дешевые меры, но их не вводят. Потому что есть традиция доступа определенных групп лоббистов и чиновников к бюджетам по противоэпидемическим мероприятиям и прививочным коммуникациям. И эти группы, конечно, ничего не хотят менять. В результате страдают только граждане и бизнес", - резюмировал Аристов.

Локдаун в Украине - о чем ранее писал Главред: