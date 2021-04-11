Лондон поставив умову Москві через війська РФ біля кордонів України

У Британії оцінили стягування військ РФ до кордону України / Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб відреагував на концентрацію військ РФ на кордоні України.

Як написав він на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter, Великобританія і США "твердо протистоять" кампанії Росії з дестабілізації України.

У той же час глава британського зовнішньополітичного відомства закликав Кремль до негайної деескалації ситуації.

Він також нагадав про недавню розмову на цю тему з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, з яким вони зійшлися в думках.

"Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно деескалувати ситуацію і виконати міжнародні зобов'язання, які вона підписала в рамках ОБСЄ", – зазначив глава британського МЗС.

"Наша підтримка суверенітету України непохитна", - додав Рааб.

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Раніше Німеччина і Франція висловили жаль, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.

Загострення на кордоні України і РФ: