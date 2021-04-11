Лондон поставив умову Москві через війська РФ біля кордонів України

Домінік Рааб заявив про підтримку суверенітету України.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб відреагував на концентрацію військ РФ на кордоні України.
Як написав він на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter, Великобританія і США "твердо протистоять" кампанії Росії з дестабілізації України.
У той же час глава британського зовнішньополітичного відомства закликав Кремль до негайної деескалації ситуації.
Він також нагадав про недавню розмову на цю тему з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, з яким вони зійшлися в думках.
"Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно деескалувати ситуацію і виконати міжнародні зобов'язання, які вона підписала в рамках ОБСЄ", – зазначив глава британського МЗС.
"Наша підтримка суверенітету України непохитна", - додав Рааб.
читайте такожУ Берліні висунули звинувачення РФ через скупчення військ на кордоні з Україною
Раніше Німеччина і Франція висловили жаль, що Росія відмовилася надати в ОБСЄ пояснення з приводу своєї військової діяльності біля кордону з Україною і закликають РФ переглянути свою позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Віденського документа.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.