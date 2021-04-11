Лондон поставил условие Москве из-за войск РФ у границ Украины

Доминик Рааб заявил о поддержке суверенитета Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отреагировал на концентрацию войск РФ на границе Украины.
Как написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, Великобритания и США "твердо противостоят" кампании России по дестабилизации Украины.
В то же время глава британского внешнеполитического ведомства призывал Кремль к немедленной деэскалации ситуации.
Он также напомнил о недавнем разговоре на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым они сошлись во мнениях.
"Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно деэскалировать ситуацию и выполнить международные обязательства, которые она подписала в рамках ОБСЕ", – отметил глава британского МИД.
"Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима", – добавил Рааб.
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Ранее Германия и Франция выразили сожаление, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.