Лондон поставил условие Москве из-за войск РФ у границ Украины

В Британии оценили стягивание войск РФ к границе Украины / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отреагировал на концентрацию войск РФ на границе Украины.

Как написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, Великобритания и США "твердо противостоят" кампании России по дестабилизации Украины.

В то же время глава британского внешнеполитического ведомства призывал Кремль к немедленной деэскалации ситуации.

Он также напомнил о недавнем разговоре на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым они сошлись во мнениях.

"Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно деэскалировать ситуацию и выполнить международные обязательства, которые она подписала в рамках ОБСЕ", – отметил глава британского МИД.

"Наша поддержка суверенитета Украины непоколебима", – добавил Рааб.

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Ранее Германия и Франция выразили сожаление, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.

Обострение на границе Украины и РФ: