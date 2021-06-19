Ловити крокодилів - справа непроста: у Ялті зубасті хижаки несподівано знайшли свободу

У крокоділяріумі заявили, що тварини не бігають по Криму / instagram.com/yalta_croco/

У окупованій Ялті через повені затопило місцевий крокоділяріум, після чого знайшли свободу 70 крокодилів. Наразі вони плавають всередині приміщення, а співробітники розплідника ловлять рептилій. Більшість тварин евакуювали, проте деяких ще продовжують ловити.

"Вода з Ялти йде, але проблеми на цьому не закінчуються. У місцевому крокоділяріуме розмило всі перешкоди і близько 70 рептилій знайшли бажану свободу", - повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними Крим. Реалії, частину хижаків наразі продовжують ловити. Працівники крокоділяріума стверджують, що ніхто з тварин не загинув.

Директор розплідника Віктор Жиленко каже, що переважна більшість рептилій встигли перевезти до Алушти. Наразі залишилися крокодили, які можуть вижити в холодній воді.

"Затопило до самої стелі. До будівлі поки що не можемо потрапити. Зверху залишився невелика прошарок повітря, сподіваємося, що все нормально. Загиблих тварин немає", - зазначив він.

Водночас на сторінці Ялтинського крокодиляріуму в Instagram зазначили, що крокодилів продовжують ловити, а ніхто з тварин не втік.

"Непросте заняття ловити крокодилів. Ялтинці та гості Криму, не переживайте, ніхто не втік! В цілому, ситуація налагоджується, місто швидко відновлюють після стихійного лиха! Все добре!"- підкреслюється в повідомленні.читайте також"Злети і падіння рептилії". На Одещині з п'ятиповерхівки на землю впав крокодил

Нагадавши, у Ялті 18 червня оголосили про надзвичайну ситуацію у зв'язку з повенями на півострові. Окупаційна влада заявляє про природну катастрофу. У місті немає води, а деякі місцеві жителі втратили майно.

Повені у Криму

У захопленому Росією Криму раніше було оголошено режим надзвичайної ситуації. Сильні зливи призвели до повеней. У Ялті та Керчі за добу випало дві норми місячних опадів.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, а також центральні вулиці та лікарні. Під воду пішла частина траси Таврида.

18 червня у Ялті закрили в'їзд в місто. Місцевим жителям заборонено залишати свої будинки.