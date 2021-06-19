Ловить крокодилов – дело непростое: в Ялте зубастые хищники неожиданно обрели свободу

В крокодиляриуме заявили, что животные не бегают по Крыму / instagram.com/yalta_croco/

В оккупированной Ялте из-за наводнений затопило местный крокодиляриум, после чего обрели свободу 70 крокодилов. Теперь они плавают внутри помещения, а сотрудники питомника ловят рептилий. Большинство животных эвакуировали, однако некоторых еще продолжают ловить.

"Вода из Ялты уходит, но проблемы на этом не заканчиваются. В местном крокодиляриуме размыло все преграды и около 70 рептилий обрели желаемую свободу", - сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Крым. Реалии, часть хищников пока продолжают ловить. Работники крокодиляриума утверждают, что никто из животных не погиб.

Директор питомника Виктор Жиленко говорит, что подавляющее большинство рептилий успели перевезти в Алушту. Теперь остались крокодилы, которые могут выжить в холодной воде.

"Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", - отметил он.

В то же время на странице Ялтинского крокодиляриума в Instagram отметили, что крокодилов продолжают ловить, а никто из животных не сбежал.

"Непростое занятие ловить крокодилов. Ялтинцы и гости Крыма, не переживайте, никто не сбежал! В целом, ситуация налаживается, город быстро восстанавливают после стихийного бедствия! Все хорошо!" – подчеркивается в сообщении.Читайте также"Взлеты и падения рептилии". На Одесчине с пятиэтажки на землю рухнул крокодил

Напомним, в Ялте 18 июня объявили о чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями на полуострове. Оккупационные власти заявляют о природной катастрофе. В городе нет воды, а некоторые местные жители потеряли имущество.

Наводнения в Крыму

В захваченном Россией Крыму ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сильные ливни привели к наводнениям. В Ялте и Керчи за сутки выпало две нормы месячных осадков.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, а также центральные улицы и больницы. Под воду ушла часть трассы Таврида.

18 июня в Ялте закрыли въезд в город. Местным жителям запрещено покидать свои дома.