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Природная катастрофа в Ялте: в городе нет воды, запрещено купаться в море, а люди потеряли имущество

19 июня 2021, 19:20
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В Ялте 46 пляжей нуждаются в очистке после ситуации с наводнениями.

Ялта
В Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации / Скриншот Крым.Реалии

Чрезвычайная ситуация в оккупированной Ялте случилась из-за выхода рек из берегов. Наводнение привело к природной катастрофе, по причине которой в городе прекратили водоснабжение и запретили купаться в море. Некоторые люди потеряли свое имущество. Затопило и местный крокодиляриум, в результате чего животных вынесло за пределы вольеров.

Как сообщает РИА Новости, в Ялте самая сложная ситуация на всем полуострове. Специфика рельефа привела к тому, что вода набрала высокую скорость и произошла природная катастрофа.

"Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой", - цитирует издание главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Кроме того, в Ялте запретили купаться в море, а 46 пляжей города теперь нужно очищать. Водоснабжение отключили 18 июня, поскольку вода стала мутной.Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Ялте из-за наводнения затопило корокодиляриум. Подавляющее большинство животных удалось эвакуировать, однако некоторые крокодилы остались там и оказались на свободе – за пределами вольеров.

"У нас все в порядке, ничего страшного не произошло, только крокодилы гуляют. Ждем, чтобы уровень воды чуть-чуть спал, чтобы мы видели, где они (крокодилы) лазят", - подчеркнул владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.

Паводки в Крыму

В оккупированной Россией автономной республике Крым был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Длительные ливни привели к тому, что на полуострове случилось наводнение. В Ялте и Керчи за сутки выпало две нормы месячных осадков.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и больницы. Часть трассы Таврида также оказалась под водой.

Ялту с 18 июня закрыли на въезд. Местным жителям запрещено выходить на улицу.

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