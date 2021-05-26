"Краще б дали померти до операції": українка застрягла в Білорусі після серйозної операції

Анна Курилова після пересадки печінки застрягла в Білорусі / facebook.com/kurilova.hanna

Українка Анна Курилова після закриття авіасполучення з Білоруссю не може повернутися додому.

Мамі трьох дітей зробили складну операцію з пересадки печінки, яку проводили в Білорусі.

В Facebook жінка пише, що не може залишитися в Білорусі, оскільки у неї закінчується реєстрація, а також вона потребує дорогих ліків, прийом яких вона не може пропустити, оскільки печінка відторгнеться.

"Мені потрібні дорогі аналізи і консультації лікарів (це для нас платно і дуже дорого)", — зазначила вона.

Крім того, у жінки в Україні залишилося троє дітей. Вона зазначила, що доїхати на звичайній машині вона не зможе, оскільки доведеться сидіти 12-20 годин, а в посольстві їй запропонували найняти мікроавтобус або швидку за свій рахунок.

"Це скільки тисяч доларів? Мені на перебування тут збирали з миру по нитці. Як ви могли кинути нас? Чи може держава подбати про те, щоб забрати нас? Раз ви відразу не подумали, що залишаєте таких, як я, беззахисних, безпорадних на вулиці чужої країни? Краще б дали померти до операції. До цього пекла, який я пережила", - написала Курилова.

У свою чергу МЗС і МОЗ України заявили, що працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в Білорусі.

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"Дипломати і фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам у розробці оптимального маршруту прямування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров'я", - йдеться в повідомленні.

В даний час в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

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