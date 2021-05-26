"Лучше бы дали умереть до операции": украинка застряла в Беларуси после серьезной операции

Анна Курилова после пересадки печени застряла в Беларуси / facebook.com/kurilova.hanna

Украинка Анна Курилова после закрытия авиасообщения с Беларусью не может вернуться домой.

Маме трех детей сделали сложнейшую операцию по пересадке печени, которую проводили в Беларуси.

В Facebook женщина пишет, что не может остаться в Беларуси, поскольку у нее заканчивается регистрация, а также она нуждается в дорогостоящих лекарствах, прием которых она не может пропустить, поскольку печень отторгнется.

"Мне нужны дорогущие анализы и консультации врачей (это для нас платно и очень дорого)", — отметила она.

Кроме того, у женщины в Украине осталось трое детей. Она отметила, что доехать на обычной машине она не сможет, поскольку придется сидеть 12−20 часов, а в посольстве ей предложили нанять микроавтобус или скорую за свой счет.

"Это сколько тысяч долларов? Мне на пребывание здесь собирали с миру по нитке. Как вы могли бросить нас? Может ли государство позаботится о том, чтобы забрать нас? Раз вы сразу не подумали, что оставляете таких, как я, беззащитных, беспомощных на улице чужой страны? Лучше бы дали умереть до операции. До этого ада, который я пережила", — написала Курилова.

В свою очередь МИД и Минздрав Украины заявили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в Беларуси.

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"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четыре украинца проходят обследование.

Для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

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Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью - о чем ранее сообщал Главред: