В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения

В МИД Украины обвинили Беларусь в "сдаче" государственного суверенитета России.
Официальный Минск нарушает права человека и проводит деструктивную политику, направленную на репрессии. Белорусское государство проводит работу по сдаче своего суверенитета России. Украина была вынуждена закрыть авиасообщение с Беларусью из-за пересечения Минском красных линий. Все претензии по этому вопросу следует предъявлять не к Киеву, а к правящему режиму республики. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусской власти, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - сказал он в комментарии РБК-Украина.
По его словам, украинское государство вынуждено было приостановить авиасообщение с Беларусью, так как инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича продемонстрировал абсолютную непредсказуемость возможных действий белорусских властей. Претензии из-за решения Украины следует предъявлять не Киеву, а Минску.Читайте такжеРазрыв авиасообщения с Беларусью: Кулеба объяснил причину и назвал выгоду для Украины
"Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - подчеркнул Олег Николенко.
Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.
Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью
- Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая по итогам совещания на Банковой поручил правительству подготовить документы по решению о прекращении авиасообщения с Беларусью.
- Причиной такого решения Киева стал инцидент в Минске 23 мая, когда в столице республики посадили самолет рейса Ryanair Афины-Вильнюс под предлогом нахождения бомбы на борту. На борту авиалайнера находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, которого задержали силовики.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 мая объявил о том, что с 00:00 вторника, 26 мая, официально прекращается авиасообщение между Украиной и Беларусью.