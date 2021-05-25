В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения

Претензии по авиасообщению нужно предъявлять Минску, а не Киеву - МИД / УНИАН

Официальный Минск нарушает права человека и проводит деструктивную политику, направленную на репрессии. Белорусское государство проводит работу по сдаче своего суверенитета России. Украина была вынуждена закрыть авиасообщение с Беларусью из-за пересечения Минском красных линий. Все претензии по этому вопросу следует предъявлять не к Киеву, а к правящему режиму республики. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусской власти, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, украинское государство вынуждено было приостановить авиасообщение с Беларусью, так как инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича продемонстрировал абсолютную непредсказуемость возможных действий белорусских властей. Претензии из-за решения Украины следует предъявлять не Киеву, а Минску.Читайте такжеРазрыв авиасообщения с Беларусью: Кулеба объяснил причину и назвал выгоду для Украины

"Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - подчеркнул Олег Николенко.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью