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"Лупив через корову": на Львівщині у селі староста жорстоко побив палицею 73-річну бабусю - ЗМІ

1 вересня 2021, 12:46

Конфлікт між пенсіонеркою і старостою нібито бачили мешканці села, але вони відмовляються давати свідчення поліцейським і спілкуватися зі співробітниками ЗМІ.

Старенька
На Львівщині у селі староста жорстоко побив палицею 73-річну стареньку. / ua.depositphotos.com

У Львівській області 73-річна жінка стверджує, що її жорстоко побив староста села. Причиною конфлікту, за її словами, став нібито неналежний вигул корови малини, яка зазвичай паслася на траві шкільного стадіону. Про це повідомив портал ТСН.

Як кажуть журналісти, зараз пенсіонерка перебуває в лікарні з гематомами по всьому тілу і зламаною рукою. Вона розповіла, що староста вихопив у неї з рук палицю і почав наносити побої.

Син жінки звернувся в поліцію і вказав, що шкільний стадіон знаходиться в лічених метрах від двору будинку його матері. І корова просто вийшла туди ненадовго поласувати травою.

Конфлікт між пенсіонеркою і старостою нібито бачили двоє жителів села, але вони відмовляються давати свідчення поліцейським і спілкуватися зі співробітниками ЗМІ. Нічого не говорить і сам староста. Але жителі села стверджують, що чоловік дійсно відрізняється суворою вдачею.

У разі, якщо правоохоронці і суд доведуть винність голови сільської ради, то йому загрожує тюремне ув'язнення до трьох років.

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Нагадаємо, раніше в Дніпрі в маршрутці №101А кілька пасажирів побили жінку після словесної перепалки.

Конфлікт почався внаслідок того, що жінка сплатила в маршрутці два місця, оскільки на одній із зупинок до неї повинен був хтось підсісти. Однак на це місце сіла пенсіонерка, проігнорувавши прохання.

Жінка намагалася довести свою позицію, це спровокувало в маршрутці конфлікт між кількома пасажирами, який переріс у бійку.

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