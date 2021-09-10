Гамселила ногами, дряпала обличчя: у Дніпрі неадекватна пенсіонерка побила 7-річну дитину

Пенсіонерка побила дитину в Дніпрі / скріншот

У Дніпрі стався кричущий випадок нападу на дитину. Там жінка пенсійного віку напала на дитину та заподіяла їй тілесні ушкодження.

Як повідомляє видання Інформатор, 72-річна неадекватна пенсіонерка хапала за шию 7-річного хлопчика, била ногою і роздряпала йому обличчя.

Уточнюється, що до сказу стареньку мадам привело те, що в результаті дитячої гри м'яч потрапив в клумбу.

"У дитини роздряпано обличчя і підпухле око. Діти грали у футбол, і м'яч потрапив на клумбу. Коли син підійшов до клумби, щоб забрати м'яч, Він присів і почав його діставати. В цей час жінка підійшла до нього і вдарила ногою по ногах — він впав на бік. Потім вона його вдарила по животу, після того як він встав вона схопила його за шию і почала трясти", - розповіла мама постраждалої дитини.

За її словами, в конфлікт також втрутилися інші сусіди. Але замість захисту на дітей посипалися звинувачення.

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"Потім почали підключатися сусіди з цього будинку і розповідати про те, що це їх двір і діти з інших дворів повинні гуляти в своїх дворах, а не приходити в їх двір", - повідомила мати хлопчика.

Мати 7-річного потерпілого звернулася в поліцію і написала заяву про те, що її сина побила місцева мешканка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі жорстоко побилися дві дівчини. Одна з них била іншу колінами, головою об лавку, а також тягала за волосся.

На ролику видно, як одна з дівчат сидить на лавці, інша стоїть над нею і завдає своїй опонентці удари по обличчю і тілу. Вона тримала її за волосся, і била коліном в голову. Все це супроводжується нецензурною лайкою.