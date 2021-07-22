Лупцювали палицями та ногами: у центрі Києва іноземці влаштували грандіозну бійку

Учасники бійки не шкодували один одного, пустивши в хід палиці.
У самому центрі Києва на Майдані Незалежності в ніч на четвер, 22 липня, сталася бійка за участю кількох десятків людей.
У побоїщі брали участь іноземні громадяни, йдеться в повідомленні ресурсу Київ Оперативний.
Відзначається, що учасники бійки пустили в хід палиці, а також били один одного ногами.
Про постраждалих в результаті бійки нічого не повідомляється.
Також невідомо про реакцію правоохоронців і чи є затримані учасники бійки.
"Суть цього конфлікту ми не знаємо і впевнені, що там явно є якась передісторія, але виглядає все це дуже стрьомно - тупо побоїще в центрі Києва за участю іноземців з палицями", - йдеться в підписі під опублікованим відео.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на станції київського метро Хрещатик побилися пасажири.
В ході розбою був розпорошений сльозогінний газ. Люди впали в паніку. На станції довелося підключати додаткову вентиляцію.