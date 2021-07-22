Лупцювали палицями та ногами: у центрі Києва іноземці влаштували грандіозну бійку

Бійка на Майдані Незалежності / скріншот

У самому центрі Києва на Майдані Незалежності в ніч на четвер, 22 липня, сталася бійка за участю кількох десятків людей.

У побоїщі брали участь іноземні громадяни, йдеться в повідомленні ресурсу Київ Оперативний.

Відзначається, що учасники бійки пустили в хід палиці, а також били один одного ногами.

Про постраждалих в результаті бійки нічого не повідомляється.

Також невідомо про реакцію правоохоронців і чи є затримані учасники бійки.

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"Суть цього конфлікту ми не знаємо і впевнені, що там явно є якась передісторія, але виглядає все це дуже стрьомно - тупо побоїще в центрі Києва за участю іноземців з палицями", - йдеться в підписі під опублікованим відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на станції київського метро Хрещатик побилися пасажири.

В ході розбою був розпорошений сльозогінний газ. Люди впали в паніку. На станції довелося підключати додаткову вентиляцію.