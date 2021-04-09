Ляшко пояснив, для чого в Україні легалізували канабіс

Дозволено використовувати більше десяти торгових назв лікарських засобів, котрі містять фармацевтичні канабіноїди або похідні тетрагідроканнабінолу.
Влада України переглянула питання про дозвіл використання канабісу у медичних цілях - на такий крок пішли через те, що лікарські засоби, що містять фармацевтичні канабіноїди, в першу чергу, зменшують болі для тяжкохворих.
Терапевтичне застосування лікарських засобів на основі канабіноїдів є ефективним для тяжкохворих пацієнтів. Зокрема, онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів із депресією і тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом і псоріазом, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
Ляшко додав, що в Україні тепер дозволено використовувати більше десяти торгових назв лікарських засобів, що містять фармацевтичні канабіноїди або похідні тетрагідроканнабінолу. У тому числі, дозволених до застосування в країнах, регуляторні органи яких керуються високими стандартами якості.
- Наприкінці січня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримує легалізацію канабісу в Україні в медичних цілях.
- Ще в жовтні 2020 року в офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.
- В Україні 9 квітня був узаконений медичний Каннабіс, тепер можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксимолс, Набілон і Дронабінол, йдеться на сайті уряду.