Людей зносило потужними потоками: Одеса пішла під воду після сильної зливи

Одесу затопило після зливи / dumskaya.net

У ніч на четвер, 22 липня, Одеса накрила потужна злива, в результаті багато міських вулиць виявилися затоплені.

На вулицях Балківській, Приморській, Корольова сильно піднявся рівень води, повідомляє Думський.

На справжні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.

В результаті удару стихії в ряді районів міста немає світла. Впали сотні дерев. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

/ dumskaya.net

Крім того, надходять повідомлення про підтоплені парадні багатоквартирні будинки. За інформацією Гідрометцентру, в місті за годину випав 31 мм опадів.

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Відзначимо, що на відео відображено, як місцями рівень води доходив людям до пояса. Також в результаті зливи в деяких багатоповерхівках почало затоплювати під'їзди.

Крім того, пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі після першої години ночі, прийняли рішення піти на інші аеродроми.

/ dumskaya.net

Зокрема, борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

Нагадаємо, у понеділок, 19 липня, Київ накрила потужна злива, при цьому буквально за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що еквівалентно майже тижневій нормі опадів.