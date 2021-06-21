Люди купаються в каламутній рідині: у Києві затоку Дніпра заповнює невідомий бруд

Русанівка / informator.ua

У Києві в Русанівській затоці Дніпра вода набула дивного вигляду і кольору. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою, повідомляє Telegram-канал Kievmap.

У свою чергу видання Strana уточнює, що відпочиваючих зміна кольору дніпровської води не особливо бентежила.

Вони пов'язали те, що відбувається з щорічним цвітінням води.

Нагадаємо, в результаті негоди у Чернівецькій області 20 Червня затоплено десятки будинків, постраждала соціальна інфраструктура - але, на щастя, обійшлося без людських жертв.

Загалом підтоплено дощовими потоками 80 житлових будинків у восьми населених пунктах. Також в 17 населених пунктах постраждали 150 присадибних ділянок.

Через негоду зруйновано 30 кілометрів та дорожнє покриття дев'яти мостів. Тільки 21 червня вдалося відновити проїзд до населених пунктів.