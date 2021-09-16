Махінації з довідками та щепленнями: в Україні посилять покарання за підробку COVID-сертифікатів

В Україні посилять покарання за підробку довідок щодо протипоказань людини до щеплення від коронавірусу - МОЗ / УНІАН

В Україні готують законодавчий акт, на базі якого буде посилена відповідальність за махінації з медичними документами. Йдеться, у тому числі, про свідчення щодо вакцинації від COVID-19 і довідки про протипоказання людини до щеплення. Люди з підробленими документами становлять загрозу для суспільства, йде робота з виявлення протиправних дій. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, у відомстві дійшли висновку, згідно з яким у зв'язку із зростанням рівня захворюваності на коронавірус з'являється все більше відомостей про підробку медичних документів. Такі махінації караються законом, а люди з подібними документами несуть загрозу суспільству.

"Якщо людину з підробленим свідоцтвом депортували з-за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила коронавірусною хворобою стареньку або старого, вагітну жінку або онкохворого, наслідки її дій можуть бути вкрай важкі", - зазначили у відомстві.

Наразі міністерство, спільно з Нацполіцією і Службою безпеки України працюють над виявленням інцидентів, пов'язаних з підробкою документів з вакцинації від коронавірусу. Всі подібні випадки розслідуються ретельно.читайте такожОбов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні не впроваджуватимуть - Шмигаль

"Наразі готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів", - підкреслили в МОЗ і закликали громадян повідомляти про подібні протиправні дії до поліції.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країни Ігор Кузін попередив, що медичним співробітникам, які причетні до махінацій з COVID-документами, загрожує відлучення від професійної діяльності або тюремний термін.

COVID-сертифікати в Україні

Понад 100 тисяч громадян України вже зробили собі коронавірусні сертифікати в додатку Дія. Два щеплення проти вірусу отримали понад 6 мільйонів людей.

У країні використовуються жовтий і зелений сертифікати вакцинації. Перший документ видається після того одного щеплення від COVID-19. Другий сертифікат можна отримати після повного курсу вакцинації, що передбачає дві ін'єкції.

Українці можуть отримати міжнародний сертифікат вакцинації, завдяки якому можна відвідувати країни Євросоюзу в умовах пандемії коронавірусної інфекції.