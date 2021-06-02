"Матусі і діти плакали": під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітлахів

Під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітей / Reuters

Масштабна ДТП сталася в Херсонській області: там на трасі між населеними пунктами Гопри й Олешки в аварію потрапили п'ять автомобілів. У результаті постраждали 9 осіб, у тому числі шестеро дітей. Один з дітей - семирічний хлопчик - перебуває у важкому стані.

Як пише Сьогодні, попередньо винуватцем аварії вважається водій автомобіля Volkswagen із причепом: він розвертався на дорозі, не подавши попередньо сигналу. В цей час у нього і врізалися авто, які їхали назустріч.

"Ми госпіталізували двох – 7-річного хлопчика у важкому стані з мамою і тримісячну дівчинку з мамою – в обласну дитячу лікарню і трьох дітей 4-х і 8 років у Голопристанську лікарню", - повідомив лікар медицини невідкладних станів Юрій Шашкін.

У коментарях люди пишуть:

Якраз проїжджали в цей час, бачили як з боку Голої Пристані і Херсона мчали карети швидкої допомоги. Багато дітей було в машинах, матусі і діти плакали((( Дай бог всім здоров'я

Там небезпечно буває в основному через м*діл-гонщиків, яким швидше за всіх треба. Особливо прекрасно, коли "таке" не встигає закінчити обгін по зустрічці і летить тобі в лоб.

О 6:00 привезли хлопчика в обласну лікарню, зовсім поганий.

Не женіть, скла у половини в краплях і запітнілі + видимість на дорозі погана. Якщо хтось вас випадково не побачив і виїхав перед вами, не потрібно шалено сигналити, просто зменшіть газ і дайте людині закінчити маневр.

ДТП в Україні: новини

У Вінниці наприкінці травня жінка за кермом авто збила хлопчика, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння: рівень алкоголю в крові в 16 разів перевищував норму.

У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП і втекла. Патрульні встановили особу водія та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.