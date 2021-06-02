УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Матусі і діти плакали": під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітлахів

2 червня 2021, 11:15
Прослухати новину
Зупинити

Один з дітей - семирічний хлопчик - перебуває у важкому стані.

Під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітей
Під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітей / Reuters

Масштабна ДТП сталася в Херсонській області: там на трасі між населеними пунктами Гопри й Олешки в аварію потрапили п'ять автомобілів. У результаті постраждали 9 осіб, у тому числі шестеро дітей. Один з дітей - семирічний хлопчик - перебуває у важкому стані.

Як пише Сьогодні, попередньо винуватцем аварії вважається водій автомобіля Volkswagen із причепом: він розвертався на дорозі, не подавши попередньо сигналу. В цей час у нього і врізалися авто, які їхали назустріч.

"Ми госпіталізували двох – 7-річного хлопчика у важкому стані з мамою і тримісячну дівчинку з мамою – в обласну дитячу лікарню і трьох дітей 4-х і 8 років у Голопристанську лікарню", - повідомив лікар медицини невідкладних станів Юрій Шашкін.

У коментарях люди пишуть:

  • Якраз проїжджали в цей час, бачили як з боку Голої Пристані і Херсона мчали карети швидкої допомоги. Багато дітей було в машинах, матусі і діти плакали((( Дай бог всім здоров'я
  • Там небезпечно буває в основному через м*діл-гонщиків, яким швидше за всіх треба. Особливо прекрасно, коли "таке" не встигає закінчити обгін по зустрічці і летить тобі в лоб.
  • О 6:00 привезли хлопчика в обласну лікарню, зовсім поганий.
  • Не женіть, скла у половини в краплях і запітнілі + видимість на дорозі погана. Якщо хтось вас випадково не побачив і виїхав перед вами, не потрібно шалено сигналити, просто зменшіть газ і дайте людині закінчити маневр.

ДТП в Україні: новини

У Вінниці наприкінці травня жінка за кермом авто збила хлопчика, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння: рівень алкоголю в крові в 16 разів перевищував норму.

У Львові дівчина під наркотиками скоїла ДТП і втекла. Патрульні встановили особу водія та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.

ДТП новини Херсона масштабна аварія
Зараз ви переглядаєте новину «"Матусі і діти плакали": під Херсоном через аварію п'яти авто постраждали 6 дітлахів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Рак голови та шиї: чотири перші попереджувальні знаки на обличчіРак голови та шиї: чотири перші попереджувальні знаки на обличчі Церковний календар свят у червні 2021: дати Вознесіння і ТрійціЦерковний календар свят у червні 2021: дати Вознесіння і Трійці Байден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідківБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків Стало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані ЛоракСтало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані Лорак Зірка Кварталу топлес вразила красою на ніжному весняному фотоЗірка Кварталу топлес вразила красою на ніжному весняному фото

Останні новини

12:04

Сині носи порожевіють: в Україну мчить потепління

11:59

Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

11:54

"Захоплення" борту Ryanair: Рада висунула жорстку вимогу режиму Лукашенка Відео

11:38

Платні дороги в Україні матимуть безкоштовну альтернативу – Тимошенко

11:16

У Рівному розбірки депутатів закінчилися масовою бійкою прямо в ході сесії Відео

Реклама
11:13

Ріанна безсоромно посвітила грудьми для знаменитого глянцю

10:50

"Червона ганчірка для Путіна": посол розкрив, чому у ФРН не підтримують поривання України в НАТО

10:44

Потап презентував mood-відео пісні Екзорцизм з нового альбому Відео

10:32

Посол України звинуватив Берлін в "опортунізмі" і попросив більше зброї Відео

10:13

Масштабну пожежу влаштував палій авто в Херсоні Відео

09:54

Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі Відео

09:51

3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити

09:48

Римма Зюбіна жорстко "наїхала" на Укрзалізницю через "аромат" у вагоні Відео

09:10

Лукашенко сам собі виніс смертний вирок – астролог

09:03

У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну Відео

08:53

Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби Відео

08:27

"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі Відео

08:25

У МОЗ розповіли про зростання кількості нових заражень коронавірусом за добу Відео

08:04

Капітуляція Москви: договір про транзит газу до Європи через Україну залишиться в силі Погляд

07:58

Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням Відео

Реклама
07:45

Чому спекотна погода стомлює: названо три причини Відео

07:25

Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19 Відео

07:08

Путін і Байден на зустрічі 16 червня домовляться про три пункти – астролог

07:06

Ягоди асаї: поліпшення травлення, тиску та інші переваги Відео

06:57

Літо запізнилося: синоптик попередила про швидкі заморозки замість спеки в Україні Відео

06:34

Провальний кейс: як з Шарія ліплять "опозиціонера в екзилі" Погляд

06:30

Свята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021 Відео

06:03

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

05:45

Експерт пояснив, чому Росія ставить перед собою мету поглинання України Відео

05:43

Ані Лорак ледь вмістила величезні груди в нове бікіні

05:30

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівки Фото

05:00

Вчені знайшли новий спосіб шукати ознаки невиліковної хвороби Відео

04:39

Гордон зробив різку заяву про Росію та Білорусь і дорікнув Україні через Захід Відео

04:22

Танки РФ на кордоні з Польщею: експерт розкрив хитрий план Кремля Відео

03:51

Вчені знайшли несподівану шкоду для здоров'я від рослинних олій Відео

03:02

Співачка Славія прикрила груди квіточкою на мокрому фото в басейні

02:14

"Зачистка" Медведчука і Порошенка: експерт пояснив сценарій Банкової Відео

01:49

Гороскоп на завтра 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи Відео

00:54

У Роттердам у Копенгагені: у Данії журналістка зайнялася сексом під час репортажу Відео

02 червня, середа
23:56

Названо найкорисніші напої для організму людини Відео

Реклама
23:25

"Та мені пох*й": в Мережу потрапило відео "обкуреного" водія за кермом Відео

23:16

Зеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі" Відео

22:46

У Байдена зробили заяву про зустріч з Путіним і припустили новий удар по Росії Відео

22:14

У Гідрометцентрі спрогнозували серйозне похолодання в Україні Відео

21:51

Перекусити перед сном без наслідків: лікар назвала корисні і легкі снеки Відео

21:41

Чи може сон на лівому боці бути небезпечним для серця: лікарі дали відповідь Відео

21:31

Впав у водоспад і завис на дереві: подробиці трагічної загибелі школяра на екскурсії на Львівщині Відео

21:04

У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів: де можна зробити щеплення від коронавірусу Відео

20:47

Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії Відео

20:40

Платіть криптовалютою скрізь: біржа Coinbase ввела підтримку мобільних систем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти