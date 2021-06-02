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"Мамочки и дети плакали": под Херсоном из-за аварии пяти авто пострадали 6 детей

2 июня 2021, 10:56
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Один из детей – семилетний мальчик – находится в тяжелом состоянии.

Под Херсоном из-за аварии пяти авто пострадали 6 детей
Под Херсоном из-за аварии пяти авто пострадали 6 детей / Reuters

Масштабное ДТП случилось в Херсонской области: там на трассе между населенными пунктами Гопры и Олешки в аварию угодили пять автомобилей. В результате пострадали 9 человек, в том числе шестеро детей. Один из детей – семилетний мальчик – находится в тяжелом состоянии.

Как пишет Сегодня, предварительно виновником аварии считается водитель автомобиля Volkswagen с прицепом: он разворачивался на дороге, не подав предварительно сигнала. В это время в него и врезались авто, которые ехали навстречу.

"Мы госпитализировали двоих – 7-летнего мальчика в тяжелом состоянии с мамой и трехмесячную девочку с мамой – в областную детскую больницу и троих детей 4-х и 8 лет в Голопристанскую больницу", – сообщил врач медицины неотложных состояний Юрий Шашкин.

В комментариях люди пишут:

  • Как раз проезжали в это время, видели как со стороны Голой Пристани и Херсона мчались кареты скорой помощи. Много детей было в машинах, мамочки и дети плакали((( Дай бог всем здоровья
  • Там опасно бывает в основном из-за м*дил-гонщиков, которым быстрее всех надо. Особенно прекрасно, когда "такое" не успевает закончить обгон по встречке и летит тебе в лоб.
  • В 6:00 привезли мальчика в областную больницу, совсем плохой.
  • Не гоните, стекла у половины в каплях и запотевшие + видимость на дороге плохая. Если кто-то вас случайно не увидел и выехал перед вами, не нужно бешено сигналить, просто сбавьте газ и дайте человеку закончить маневр.

ДТП в Украине: новости

В Виннице в конце мая женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения: уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму.

Во Львове девушка под наркотиками совершила ДТП и сбежала. Патрульные установили личность водителя и вернули ее на место происшествия. Ею оказалась 24-летняя львовянка.

ДТП новости Херсона масштабная авария
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