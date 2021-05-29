Во Львове девушка под наркотиками совершила ДТП и сбежала

Во Львове задержали пьяного водителя

Во Львове задержали водителя автомобиляTesla, которая в состоянии наркотического опьянения совершила ДТП и сбежала, сообщает патрульная полиция Львовской области в Facebook.

Инцидент произошел 28 мая. Около 16:00 на улице Ковжуна девушка за рулем Tesla врезалась в припаркованный автомобиль Porsche Cayenne и, не останавливаясь, уехала.

Патрульные установили личность водителя и вернули ее на место происшествия. Ею оказалась 24-летняя львовянка.

"Проверка в медицинском учреждении показала, что она управляла транспортным средством под действием экстази, метамфетамина и амфетамина", – сообщили в патрульной полиции.

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На нарушительницу составили три протокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 122-4 (оставление места дтп) КУоАП.

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