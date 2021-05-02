Марш з фаєрами та затримання: що відбувається в Одесі в річницю трагедії 2 травня

Марш захисників України в Одесі / dumskaya.net

У неділю, 2 травня, у центрі Одеси відбувся Марш захисників України, в пам'ять активістів Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, застрелених сепаратистами 7 років тому.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих, поклали квіти до імпровізованого меморіалу, після чого стартувала хода, повідомляє УНІАН.

Люди пройшли колоною від Соборної площі до Центрального парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка - за маршрутом, яким 7 років тому мали намір пройти Учасники Маршу "За єдність України".

Сьогодні колона, в який було близько 700-800 чоловік, пройшла в супроводі поліції, проїзд транспорту в районі її проходження був перекритий.

/ dumskaya.net

Люди несли державні прапори України, чорно-червоні прапори і скандували: "Одна-єдина соборна Україна!", "Слава - Героям! Слава - Україні!", "Героям 2 травня - слава!", "Наша справа - вільна Одеса, вільна Україна!", "Захистимо Одесу!", "Україна - понад усе!".

Попереду колони активісти несли велику розтяжку з написом: "Захистимо Одесу". Очолювали ходу, в якій взяли участь представники багатьох патріотичних організацій, ветерани АТО (ООС).

/ dumskaya.net

Відзначимо, що в основні сили і засоби силовиків зосереджені біля Соборної площі, Куликова поля і в центральній частині міста, повідомляє прес-служба МВС.

Поліція стежить, щоб на площу не пронесли заборонені предмети (зброю, вибухівку, комуністичну або нацистську символіку, а також георгіївські стрічки), і попереджає громадян про необхідність носіння масок.

/ dumskaya.net

При цьому Куликове поле вже закривали для відвідування через велику кількість людей. Люди конфліктують з правоохоронцями.

Додамо, що Одесі на вулиці затримано чоловіка, який був в одязі із зображенням комуністичної символіки, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року: