Марш с файерами и задержания: что происходит в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

Марш защитников Украины в Одессе / dumskaya.net

В воскресенье, 2 мая, в центре Одессы состоялся Марш защитников Украины, в память активистов Андрея Бирюкова и Игоря Иванова, застреленных сепаратистами 7 лет назад.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к импровизированному мемориалу, после чего стартовало шествие, сообщает УНИАН.

Люди прошли колонной от Соборной площади в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко – по маршруту, по которому 7 лет назад намеревались пройти участники марша "За единство Украины".

Сегодня колонна, в который было порядка 700-800 человек, прошла в сопровождении полиции, проезд транспорта в районе ее прохождения был перекрыт.

/ dumskaya.net

Люди несли Государственные Флаги Украины, черно-красные флаги и скандировали: "Одна-единая соборная Украина!", "Слава – Героям! Слава – Украине!", "Героям 2 мая – слава!", "Наше дело – свободная Одесса, свободная Украина!", "Защитим Одессу!", "Украина – превыше всего!".

Впереди колонны активисты несли большую растяжку с надписью: "Защитим Одессу". Возглавляли шествие, в котором приняли участие представители многих патриотических организаций, ветераны АТО (ООС).

/ dumskaya.net

Отметим, что в основные силы и средства силовиков сосредоточены у Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города, сообщает пресс-служба МВД.

Полиция следит, чтобы на площадь не пронесли запрещенные предметы (оружие, взрывчатку, коммунистическую или нацистскую символику, а также георгиевские ленты), и предупреждает граждан о необходимости ношения масок.

/ dumskaya.net

При этом Куликово поле уже закрывали для посещения из-за большого количества людей. Люди конфликтуют с правоохранителями.

Добавим, что Одессе на улице задержан мужчина, который был в одежде с изображением коммунистической символики, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года: