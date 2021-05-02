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Марш с файерами и задержания: что происходит в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

2 мая 2021, 15:48
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Куликово поле уже закрывали для посещения, люди конфликтуют с правоохранителями.

В Одессе прошел марш защитников
Марш защитников Украины в Одессе / dumskaya.net

В воскресенье, 2 мая, в центре Одессы состоялся Марш защитников Украины, в память активистов Андрея Бирюкова и Игоря Иванова, застреленных сепаратистами 7 лет назад.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к импровизированному мемориалу, после чего стартовало шествие, сообщает УНИАН.

Люди прошли колонной от Соборной площади в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко – по маршруту, по которому 7 лет назад намеревались пройти участники марша "За единство Украины".

Сегодня колонна, в который было порядка 700-800 человек, прошла в сопровождении полиции, проезд транспорта в районе ее прохождения был перекрыт.

/ dumskaya.net

Люди несли Государственные Флаги Украины, черно-красные флаги и скандировали: "Одна-единая соборная Украина!", "Слава – Героям! Слава – Украине!", "Героям 2 мая – слава!", "Наше дело – свободная Одесса, свободная Украина!", "Защитим Одессу!", "Украина – превыше всего!".

Впереди колонны активисты несли большую растяжку с надписью: "Защитим Одессу". Возглавляли шествие, в котором приняли участие представители многих патриотических организаций, ветераны АТО (ООС).

/ dumskaya.net

Отметим, что в основные силы и средства силовиков сосредоточены у Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города, сообщает пресс-служба МВД.

Полиция следит, чтобы на площадь не пронесли запрещенные предметы (оружие, взрывчатку, коммунистическую или нацистскую символику, а также георгиевские ленты), и предупреждает граждан о необходимости ношения масок.

/ dumskaya.net

При этом Куликово поле уже закрывали для посещения из-за большого количества людей. Люди конфликтуют с правоохранителями.

Добавим, что Одессе на улице задержан мужчина, который был в одежде с изображением коммунистической символики, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года:

  • Проукраинские активисты намеревались провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади в парк им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч.
  • Но им помешали представители "антимайдана", колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов. Погибло 48 человек, пострадали более 200.
  • Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты.
  • Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за пожара (огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека.
Дом профсоюзов Куликово поле пожар в Доме профсоюзов новости Одессы
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