  1. Главная
  3. Политика

Ткаченко рассказал об условиях создания комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе

31 октября 2019, 12:58

Комиссия, инициированная "Слугой народа", будет разбираться, в частности, с фактами сепаратизма и теми, кто приглашал в Одессу россиян.

Ткаченко возглавил межфракционное объединение в Раде
Александр Ткаченко / фото УНИАН

Верховная Рада не поддержала создание следственной комиссии, инициированной партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", по расследованию обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом в Facebook сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко.

На решение Рады депутаты "ОПЗЖ" отреагировали эмоционально: обозвали "слуг народа" "фашистами" и устроили потасовку.

По словам Ткаченко, "Слуга народа" намерена инициировать такую комиссию, но уже не на условиях "ОПЗЖ".

"Мы безусловно будем инициировать создание такой комиссии. Однако расследование будет не только по поводу конкретного факта гибели людей в Одессе, но и того, кто допустил и способствовал призывам к сепаратизму, приглашение российских войск в Украину, сторонников "русского мира", - того, что на самом деле спровоцировало трагические события не только в Одессе, но и в других городах Украины", – написал он.

"Люди, которые готовы были вывешивать триколор на местных радах, в том числе и в Одессе, не имеют морального права руководить процессом расследования. Более того, расследование должно произойти относительно них также, в том числе относительно "кремлевской колонны", которая имеет свое представительство в нынешней ВР", – подытожил Ткаченко.

Наромним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В этом здании начался пожар, в результате которого также погибли люди. В целом погибло 46 человек, более 200 были ранены. В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из России. Генерал-майор милиции Катеринчук был представлен личному составу Главного управления МВД в Одесской области как начальник этого ведомства 5 мая.

Сейчас вы просматриваете новость «Ткаченко рассказал об условиях создания комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:02
Похищение ребенка в центре Киева: стали известны неожиданные детали
14:55
"Крым – российский": у Земана открестились от скандального заявления
14:52
Куда сходить в Киеве на выходных с друзьями новости компании
14:49
Легализация для евробляхеров: от Слуги народа внесли новый закон
14:36
Детские автокресла: какие бывают и как выбрать
14:23
Пентагон показал видео, снятое на ликвидации главаря ИГИЛ Видео
14:13
Скандал у Путина: Гоша Куценко может сесть и надолго
14:12
Обзывали "обезьяной": названа причина, почему ученица выпрыгнула из окна школы в Киеве
14:06
Газ дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноября Видео
14:05
M.News World — Мировые Новости актуально досье
13:45
Дубневич согласился на арест и рассказал, что захватит с собой в изолятор
13:23
"Никогда не признаем": Генсек НАТО гаркнул на Россию из-за аннексии Крыма
13:00
Купюра в 1000 гривен: кассиры отказываются принимать новую банкноту Видео
13:00
Мечтают о колбасе: Янина Соколова раскостерила украинцев за жажду быстрых перемен Видео
12:58
Ткаченко рассказал об условиях создания комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе
12:54
Нардепу Дубневичу вручили подозрение Видео
12:33
Мировой статус: Максим Фадеев набирает людей в Malfa заново Видео
12:32
Политолог оценил шансы Гиркина стать преемником Путина
12:24
Северный поток-2 и Дания: Зеленский признался, что от кого зависит Видео
12:19
Тренер Шахтера объяснил поражение от Динамо в Кубке
12:15
В Кабмине решили выгнать 18 тысяч госчиновников: кто попадет под сокращение
12:12
Мороз до -8: синоптик уточнила прогноз на первый день ноября Видео
12:11
Уже не эротика: автор 50 оттенков выпустила новый роман
12:04
Зеленский анонсировал отвод сил в Петровском: дата, условия и итоги Видео
11:45
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
11:38
Рада одобрила снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Дубневича
11:36
Отрубили головы, авто сожгли: ЧВК Вагнер потерпела очередное фиаско в Африке
11:19
Джиган станет папой четвертый раз
10:57
Санкции не помогут: в США решили подсобить Украине остановить Северный поток-2
10:55
Министр финансов Маркарова обещала не повышать налоги
10:48
Сможет ли Кремль "подмять" под себя Беларусь: эксперт сделал прогноз
10:43
Танці з зірками 2019: в 11 выпуске на шоу придет Регина Тодоренко Видео
10:41
Хеллоуин 2019: всё о празднике – от примет до поздравлений Фото
10:30
Эксперт назвал главные тенденции на рынке климатизации крупной недвижимости новости компании
10:25
Труба рассказал об уголовных делах, в которых "засветился" Луценко
10:15
Прогрессирует из-за стресса: У Заворотнюк новая болезнь
10:14
Разведение сил: Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом Видео
09:56
Богдан потроллил Данилюка: "Мы слишком тесны для такого "великого" политика"
09:46
Зеленский в Золотом встретился с "перекрашенными" пособницами террористов Видео
09:35
Лолита собирается замуж после развода с пятым мужем
09:34
Гороскоп на Хэллоуин 2019: кто сегодня может попасть на деньги, а кого подкосят вести
09:30
"Ее личное мнение": "слуга народа" оценил заявление Новосад об украинизации школ
08:57
"Нефедову не удается": Богдан объяснил возвращение Хорошковского
08:52
Нормандский формат: Путин заявил о готовности России к саммиту
08:50
Единственный компромисс с Путиным - позволить ему сбежать, сохранив лицо мнение
08:45
"Заигрывание с оккупантами": в Украине запротестовали из-за встречи крымских "активистов" с Земаном
08:26
Для России двери закрыты: в Конгрессе США приняли резолюцию против включения РФ в G7 Видео
07:55
Украина в НАТО: Столтенберг сбил форс с России
07:34
История с Северным потоком - результат многолетнего украинского самообмана мнение
07:30
Зеленский и Меркель поговорили по телефону: что обсуждали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять