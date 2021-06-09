Мати спала поруч з тілом дитини: на Рівненщині немовля померло страшною смертю

Немовля померло під час спільного сну з матір'ю / pixabay

На Рівненщині під час спільного сну з матір'ю помер немовля. Як повідомляють у поліції області, трагедія сталася 8 червня в селі Могиляни.

"У поліцію близько 8:00 повідомили медики "швидкої", що в селі Могиляни вони констатували смерть немовляти. Слідчо-оперативна група при огляді дитини ознак насильницької смерті не виявила. 26-річна мати пояснила, що син спав разом з нею в ліжку. Близько 6:00 вона погодувала його, а вже орієнтовно через годину хлопчик, якому було 2,5 місяці, не подавав ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За висновком лікарів, смерть малюка настала в результаті механічної асфіксії від закриття рота і носа м'яким предметом, випадкове удушення в ліжку під час сну.

Про сім'ю відомо, що вона благополучна і характеризується позитивно, на яких обліках не перебуває, на прийом до лікарів ходили регулярно. У подружжя є ще двоє дітей.

Повідомляється, що батько під час трагедії був на роботі.

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У поліції відкрили кримінальне провадження. Призначено судово-медичну експертизу, яка встановить остаточну причину смерті дитини.

Нагадаємо, раніше трагедія сталася в Кременчуці Полтавської області - там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.