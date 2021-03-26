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Медведчук і Козак придбали за безцінь нафтобізнес у РФ - Схеми

26 березня 2021, 07:49

У день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками" сім'ї Медведчука і Козака стали співвласниками Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Медведчук
Віктор Медведчук / УНІАН

Сім'ї нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака одразу після завершення Революції Гідності та в перші дні анексії Криму практично за безцінь придбали частину нафтового бізнесу в Росії.

Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми та міжнародного проекту розслідування корупції та організованої злочинності "Російські гроші, українська політика".

За даними журналістів, офіційні документи кіпрських компаній свідчать, що 27 лютого 2014 року (день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками") сім'ї Медведчука і Козака стали співвласниками Новошахтинського заводу нафтопродуктів в Ростовській області.

Цей завод належав російському мільярдерові Сергію Кислову. Його відкрили в 2009 році. На будівництво заводу витратили п'ять років і 15 млрд рублів (за тодішнім курсом це близько півмільярда доларів). А в 2014 році Кислов продав 42% акцій заводу за символічну суму - приблизно 40 тисяч доларів. Купили акції компанії, які пов'язані з двома українками. Одна з них – дружина Медведчука Оксана Марченко, А друга - Наталія Лавренюк, цивільна дружина народного депутата і соратника Медведчука Тараса Козака. Всі четверо зараз перебувають під українськими санкціями.

Як додають розслідувачі, також вони отримали контроль над 60% фірми НЗНП Трейд, яка мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища в Росії за 1 тисячу доларів.

На запити журналістів народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак не відповіли.

За оцінками розслідувачів, Новошахтинський нафтопереробний завод з 2014 року забезпечив бенефіціарів дивідендами в розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв Главред, секретар РНБО Олексій Данилов завив, що дизельним паливом, яке виробляється на підприємстві, оформленому на телеведучу Оксану Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

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Санкції проти Тараса Козака і Віктора Медведчука - про що повідомляв Главред:

  • 2 лютого стало відомо про рішення РНБО запровадити персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.
  • Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна.
  • Станом на вечір 2 лютого канали NewsOne, ZIK і 112 перестали транслюватися.
  • 19 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, за результатами якого президенту запропонували запровадити санкції проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб.З восьми юросіб – п'ятеро є громадянами України. Серед них - Віктор Медведчук, Оксана Марченко та Наталія Лавренюк.
  • В СБУ заявили, що рішення РНБО базувалося зокрема і на доказах спецслужби, яка продовжує документувати можливу причетність даних осіб до фінансування тероризму в ОРДЛО.
  • Нардеп Віктор Медведчук подав позов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України, в якому оскаржив запровадження проти нього санкцій українською владою.
Оксана Марченко Віктор Медведчук анексія Криму Революція достоинста новини України Тарас Козак Наталія Лавренюк
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