Медведчук і Козак придбали за безцінь нафтобізнес у РФ - Схеми

Віктор Медведчук / УНІАН

Сім'ї нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака одразу після завершення Революції Гідності та в перші дні анексії Криму практично за безцінь придбали частину нафтового бізнесу в Росії.

Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми та міжнародного проекту розслідування корупції та організованої злочинності "Російські гроші, українська політика".

За даними журналістів, офіційні документи кіпрських компаній свідчать, що 27 лютого 2014 року (день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками") сім'ї Медведчука і Козака стали співвласниками Новошахтинського заводу нафтопродуктів в Ростовській області.

Цей завод належав російському мільярдерові Сергію Кислову. Його відкрили в 2009 році. На будівництво заводу витратили п'ять років і 15 млрд рублів (за тодішнім курсом це близько півмільярда доларів). А в 2014 році Кислов продав 42% акцій заводу за символічну суму - приблизно 40 тисяч доларів. Купили акції компанії, які пов'язані з двома українками. Одна з них – дружина Медведчука Оксана Марченко, А друга - Наталія Лавренюк, цивільна дружина народного депутата і соратника Медведчука Тараса Козака. Всі четверо зараз перебувають під українськими санкціями.

Як додають розслідувачі, також вони отримали контроль над 60% фірми НЗНП Трейд, яка мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища в Росії за 1 тисячу доларів.

На запити журналістів народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак не відповіли.

За оцінками розслідувачів, Новошахтинський нафтопереробний завод з 2014 року забезпечив бенефіціарів дивідендами в розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв Главред, секретар РНБО Олексій Данилов завив, що дизельним паливом, яке виробляється на підприємстві, оформленому на телеведучу Оксану Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

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