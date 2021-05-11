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Медведчук передавав Росії секретні дані про ЗСУ: в СБУ розкрили деталі

11 травня 2021, 19:42
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Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами.

Медведчук
Медведчука підозрюють у держзраді / УНІАН

Глава Служби безпеки України Іван Баканов на брифінгу розкрив несподівані деталі одного з епізодів, за яким оголосили підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Як заявив Баканов, спецслужба вважає, що вони передали Росії інформацію про секретний військовий підрозділ України.

За словами глави СБУ, минулого року Медведчук розповів Козаку секретну інформацію, коли останній перебував на території Росії. Ці дані, за версією слідства, передали російським спецслужбам.

"Цей епізод стався в серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ,... секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу та бойової підготовки. Такий собі подарунок спецслужбам РФ. На думку слідства, саме їм призначалася ця інформація", - сказав він.

На брифінгу Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що підозру оголосили Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

"Сьогодні, за результатами проведеної роботи, Медведчуку і Козаку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму", - сказала вона.

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Як розповіла генпрокурор, нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами:

  • Перше - Кримське газове родовище "Глибоке" за версією слідства, в 2015 році кум Путіна вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також Медведчук передав Росії унікальні дані про кримські родовища, на збір яких росіянам потрібні були б роки.
  • Друге - Медведчук передавав до Росії дані про місцезнаходження, особовому складі та бойовій підготовці секретний військового підрозділу ЗСУ.
  • Третій епізод - створення організації" Промінь", головною метою якої було стати структурою впливу на Україну за допомогою трудових мігрантів.

Санкції проти Медведчука і Козака - про що раніше повідомляв Главред:

СБУ ГПУ Віктор Медведчук державна зрада Іван Баканов Тарас Козак Ірина Венедіктова ОПЗЖ
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