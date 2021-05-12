Медведчук прибув до Офісу генпрокурора і заявив, що готовий до арешту

Очільник політради партії "Опозиційна платформа – за життя" сам прибув до Офісу генерального прокурора.
У середу, 12 травня, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді, сам прибув до Офісу генерального прокурора. Йому мають вручити підозру.
"Коли вчора проходили обшуки, мене не було в Києві. Я з дружиною був у сусідній області. Не збираюся ховатися. Я готовий захищатися, не відчуваю ні в чому своєї провини. На сьогоднішні - це результат політрепресій, тиск як на главу ОПЖЗ", - сказав Медведчук, спілкуючись з журналістами біля стін Офісу генпрокурора.
Він також розповів, що він не ознайомився з текстом підозри й не готовий його обговорювати.
Водночас він зазначив, що не чув "плівки", на яких він нібито розмовляє з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним і не може відповісти, чи його це голос.
Крім того, Медведчук заявив, що готовий до будь-якого результату подій, в тому числі й до арешту.
Під будівлю Генпрокуратури прийшло багато представників ЗМІ, але журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов виділився більше всіх - почав кричати, що "Медведчук - фашистський диявол", "Рабинович - неадекватний", а "Ківа - наркоман".
Під час спілкування з журналістами нардеп також нагадав, що президент України Володимир Зеленський погрожував такими справами ще у 2019 році.
Справа Медведчука - про що йшлося раніше:
- 8 травня в Мережі було опубліковано аудіозапис телефонних переговорів людей, чиї голоси схожі на голоси народного депутата, голови політради партії Опозиційна платформа – за життя Віктора Медведчука і ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Під час розмови "Медведчук" вітає "Пушиліна" з Днем Перемоги і днем народження.
- 11 травня орієнтовно о 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Згодом з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що у 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі та передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили у держзраді.
- 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу і обшуки у своєму будинку. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.