Медведчук прибув до Офісу генпрокурора і заявив, що готовий до арешту

Медведчук прибув до Офісу генпрокурора / УНІАН

У середу, 12 травня, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді, сам прибув до Офісу генерального прокурора. Йому мають вручити підозру.

"Коли вчора проходили обшуки, мене не було в Києві. Я з дружиною був у сусідній області. Не збираюся ховатися. Я готовий захищатися, не відчуваю ні в чому своєї провини. На сьогоднішні - це результат політрепресій, тиск як на главу ОПЖЗ", - сказав Медведчук, спілкуючись з журналістами біля стін Офісу генпрокурора.

Він також розповів, що він не ознайомився з текстом підозри й не готовий його обговорювати.

Водночас він зазначив, що не чув "плівки", на яких він нібито розмовляє з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним і не може відповісти, чи його це голос.

Крім того, Медведчук заявив, що готовий до будь-якого результату подій, в тому числі й до арешту.

Під будівлю Генпрокуратури прийшло багато представників ЗМІ, але журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов виділився більше всіх - почав кричати, що "Медведчук - фашистський диявол", "Рабинович - неадекватний", а "Ківа - наркоман".

Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора / скріншот з соцмереж

Під час спілкування з журналістами нардеп також нагадав, що президент України Володимир Зеленський погрожував такими справами ще у 2019 році.

Справа Медведчука - про що йшлося раніше: