Медведчук у 2014 році розповів Суркову про "мандат" від Порошенка щодо обміну полоненими на Донбасі

Віктор Медведчук / УНІАН

У 2014 році колишній на той момент президентом Петро Порошенко запропонував Віктору Медведчуку взяти участь у процесі звільнення полонених на Донбасі, на що погодився президент РФ Володимир Путін.

Про це людина з голосом, схожим на Віктора Медведчука розповіла людині з голосом, схожим на колишнього на той момент помічника Путіна Владиславу Суркову в ході телефонної розмови в 2014 році, запис якої опублікував Цензор.НЕТ.

"Запропонував наш шановний Петро Олексійович... і це було підтримано Володимиром Володимировичем. Взяти участь у звільненні полонених. Мені. Тобто він (Порошенко, - ред.) готовий дати мені мандат", - розповів Медведчук Суркову.

За словами Медведчука, Порошенко до нього звертався двічі з таким проханням.

"І коли мені Порошенко двічі сказав: "Треба тобі позайматися...". Я кажу: "Якщо треба – я готовий", - додав Медведчук.

Реклама

При цьому Сурков називає терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном.

Крім того, на опублікованому записі люди з голосами, схожими на Суркова і Медведчука, обговорюють також схему поставок електроенергії, в якій задіяні Російська Інтер РАО і її структури на окупованому півострові.

читайте такожСанкції проти Медведчука: наслідки для Зеленського, України та Росії

Увага! Відео містить ненормативну лексику:

Зазначимо, що раніше нинішня нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко заявляла про те, що Медведчук в Тристоронній робочій групі в Мінську, ймовірно, з'явився з подачі його кума Путіна.

"Прізвище Медведчука вперше прозвучало під час телефонних переговорів у липні 2014-го між Ангелою Меркель і Порошенком. Вона назвала це прізвище як того, хто, на її думку, міг би про щось говорити з Путіним. Очевидно, що вона це зробила з подачі Путіна", - сказала вона в інтерв'ю Українській правді у 2018 році.

Санкції проти Віктора Медведчука: