Медведчуку "світить" ще одна стаття: у генпрокурора розповіли, що розслідують

Нардепа, голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука звинуватили у держзраді. Крім того розслідується можливе фінансування тероризму.
Перший заступник генерального прокурора Роман Говда пояснив, чому нардепу, голові політради партії Опозиційна платформа - За життя, куму президента РФ Віктору Медведчуку поки що не інкримінують фінансування тероризму.
В ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1 Говда нагадав, що в Україні терористичними організаціями визнані лише ЛНР і ДНР.
"Сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння або фінансування терористичних організацій", - сказав він.
Водночас фінансування тероризму Медведчуком зараз розслідується. Говда додав, що Крим наразі є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, а також в законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим.
"Тому ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території, окупованій Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму, існують, і вони розслідуються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.
Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:
- У четвер, 13 травня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.
- Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції були накладені на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.