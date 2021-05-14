Медведчуку "світить" ще одна стаття: у генпрокурора розповіли, що розслідують

Віктора Медведчука 13 травня відправили під домашній арешт / УНІАН

Перший заступник генерального прокурора Роман Говда пояснив, чому нардепу, голові політради партії Опозиційна платформа - За життя, куму президента РФ Віктору Медведчуку поки що не інкримінують фінансування тероризму.

В ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1 Говда нагадав, що в Україні терористичними організаціями визнані лише ЛНР і ДНР.

"Сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння або фінансування терористичних організацій", - сказав він.

Водночас фінансування тероризму Медведчуком зараз розслідується. Говда додав, що Крим наразі є тимчасово окупованою територією. Це зафіксовано в резолюціях ООН, а також в законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим.

"Тому ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території, окупованій Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму, існують, і вони розслідуються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - сказав Говда.

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