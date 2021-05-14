Медведчуку "светит" еще одна статья: у генпрокурора рассказали, что расследуют

Нардепа, главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука обвинили в госизмене. Кроме того расследуется возможное финансирование терроризма.
Первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, почему нардепу, главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента РФ Виктору Медведчуку пока что не инкриминируют финансирование терроризма.
В эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1 Говда напомнил, что в Украине террористическими организациями признаны только ЛНР и ДНР.
"Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - сказал он.
В то же время финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется. Говда добавил, что Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым.
"Поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории, оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма, существуют, и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду ", - сказал Говда.
Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:
- В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
- Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.