Медведчуку "светит" еще одна статья: у генпрокурора рассказали, что расследуют

Виктора Медведчука 13 мая отправили под домашний арест / УНИАН

Первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, почему нардепу, главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента РФ Виктору Медведчуку пока что не инкриминируют финансирование терроризма.

В эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1 Говда напомнил, что в Украине террористическими организациями признаны только ЛНР и ДНР.

"Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - сказал он.

В то же время финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется. Говда добавил, что Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым.

"Поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории, оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма, существуют, и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду ", - сказал Говда.

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