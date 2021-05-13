Суд над Медведчуком: появилось первое решение

Суд над Медведчуком: появились первые решения / УНИАН

Суд над Виктором Медведчуком, прямая трансляция которого уже доступна онлайн, выбирает меру пресечения нардепу и главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Появились первые решения суда: политику уже отказали в ходатайстве о взятии на поруки.

Сторона обвинения заявила, что Медведчук проводил подрывную деятельность в сфере экономики и информации. По их данным, народный депутат распространял ложную информацию для дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине.

Напомним, прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.

Дело Медведчука: новости