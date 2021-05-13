Суд над Медведчуком: появилось первое решение

Сторона обвинения заявила, что Медведчук проводил подрывную деятельность в сфере экономики и информации.
Суд над Виктором Медведчуком, прямая трансляция которого уже доступна онлайн, выбирает меру пресечения нардепу и главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь.
Появились первые решения суда: политику уже отказали в ходатайстве о взятии на поруки.
Сторона обвинения заявила, что Медведчук проводил подрывную деятельность в сфере экономики и информации. По их данным, народный депутат распространял ложную информацию для дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине.
Напомним, прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.
Дело Медведчука: новости
- Правоохранители утверждают, что нардеп вступил в сговор с Россией для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ сведения о секретном военном подразделении украинской армии и причастен к созданию организации "Промінь", главная цель которой – стать структурой влияния на Украину с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина отверг все обвинения.
- В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Автор: Диана Беловодская