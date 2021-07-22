Мендель розповіла, які проблеми їй принесла робота на Зеленського

Юлія Мендель / УНІАН

Експрессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що робота на главу держави підкосила її здоров'я. І нібито легендарний скандал з окулярами в районі декольте був викликаний саме нездужанням. Про це дівчина розповіла в програмі Ходять чутки.

За словами Мендель, саме це і стало причиною звільнення.

"У такому графіку, в якому я жила, відновитися не вдалося б. Я не знала, скільки часу потрібно на відновлення. Я розуміла, наскільки важлива робота прессекретаря, тому я сказала, мовляв, хлопці, неможливо, щоб президент був без секретаря два місяці, три, півроку. Це була головна причина, я дійсно задумалася (про відхід - Главред), коли здоров'я пішло на погіршення", - зізнається Юлія Мендель.

Дівчина спростувала той факт, що тричі писала заяву про відхід, а також заявила, що час роботи на президента Володимира Зеленського асоціюється у неї з колосальним навантаженням.

Також Юлія Мендель розповіла про те, що саме через проблеми зі здоров'ям вона повісила на декольте сонцезахисні окуляри під час брифінгу президента в Парижі, що викликало критику стилістів і тролінг користувачів соцмереж.

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"У мене була проблема з рукою. Деякий час, близько двох місяців, я нею не користувалася. Я не виходила з цим в інформаційний простір, щоб навколо цього не будували жовтизну. Я ходила з підв'язаною рукою, дуже погано спала, була на знеболюючих тривалий час. І коли ми поїхали в Париж, моя рука функціонувала до якоїсь міри, але вона не могла робити дуже багато рухів", - говорить Мендель.

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Нагадаємо, за майже два роки роботи на посаді прессекретаря президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики.

Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона розповіла у великому інтерв'ю на каналі ZIK.