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Мендель рассказала, какие проблемы ей принесла работа на Зеленского

22 июля 2021, 17:09
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Также Юлия Мендель рассказала о том, почему она повесила на декольте солнцезащитные очки во время брифинга президента в Париже. Что и вызвала скандал.

Мендель
Юлия Мендель / УНИАН

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что работа на главу государства подкосила ее здоровье. И якобы легендарный скандал с очками в районе декольте был вызван именно недомоганием. Об этом девушка рассказала в программе Ходят слухи.

По словам Мендель, именно это и стало причиной увольнения.

"В таком графике, в котором я жила, возобновиться не удалось бы. Я не знала, сколько времени нужно на возобновление. Я понимала, насколько важна работа пресс-секретаря, поэтому я сказала, мол, ребята, невозможно, чтобы президент был без секретаря два месяца, три, полгода. Это была главная причина, я действительно задумалась (об уходе - Главред), когда здоровье пошло на ухудшение", - признается Юлия Мендель.

Девушка опровергла тот факт, что трижды писала заявление об уходе, а также заявила, что время работы на президента Владимира Зеленского ассоциируется у нее с колоссальной нагрузкой.

Также Юлия Мендель рассказала о том, что именно из-за проблем со здоровьем она повесила на декольте солнцезащитные очки во время брифинга президента в Париже, что вызвало критику стилистов и троллинг пользователей соцсетей.

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"У меня была проблема с рукой. Некоторое время, около двух месяцев, я ею не пользовалась. Я не выходила с этим в информационное пространство, чтобы вокруг этого не строили желтизну. Я ходила с подвязанной рукой, очень плохо спала, была на обезболивающих длительное время. И когда мы поехали в Париж, моя рука функционировала до какой-то степени, но она не могла делать очень много движений", - говорит Мендель.

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Напомним, за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики.

О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она рассказала в большом интервью на канале ZIK.

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