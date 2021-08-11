Північний потік-2 і Донбас: в ОП розповіли, про що Меркель говоритиме з Зеленським

Зеленський і Меркель проведуть переговори в Києві / Фото Reuters

Прессекретар президента України Сергій Никифоров сьогодні, 12 серпня, розповів, що під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва 22 серпня на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорюватиметься низка питань.

"Перш за все обговорять гарантії безпеки у зв'язку із запуском Північного потоку-2", - сказав Никифоров.

Никифоров зазначив, що ця зустріч є логічним продовженням контактів президента Зеленського в чотирикутнику Вашингтон – Брюссель – Берлін – Київ.

"Меркель і Зеленський обговорюватимуть, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо Росія після запуску Північного потоку-2 спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем", - повідомив Никифоров.

Також буде обговорюватися і питання Донбасу і про те, як реанімувати мирні переговори.

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За словами Никифорова питання про двосторонні відносини буде піднято на переговорах, оскільки Німеччина – ключовий партнер України в Європі – в політиці, в торгівлі, промисловості, енергетиці, і потенціал для зміцнення цих відносин великий.

"Візит Ангели Меркель доводить, що про Україну без України - ні слова, і що без прямих переговорів з президентом України найважливіші питання безпеки в Європі – не вирішити", – підкреслив Никифоров.

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Зустріч Зеленського і Меркель - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 12 липня провів переговори в Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель. В ході дискусії, яка тривала більше 4 годин, сторони також обговорили питання газопроводу Північного потоку-2 і військового конфлікту на Донбасі.

За підсумками переговорів в ході спільного з Зеленським брифінгу Меркель заявила, що Німеччина виступає за проведення виборів на окремих районах Донбасу і закликає до імплементації так званої "формули Штайнмаєра".

Пізніше президент Зеленський сказав, що в України та Німеччини різні погляди в питанні газопроводу Північний потік-2 і закликав надати Києву гарантії щодо транзиту газу до Європи на 10-15 років.